Bayülgen ve Sobutay arasında 'satılık medya' tartışması

Youtuber Oğuzhan Uğur'un yönettiği Babala tv'deki programda sosyal medya yasası tartışıldı. Programa katılan isimlerden Okan Bayülgen'e youtuber Fırat Sobutay'ın itirazı tartışma konusu oldu

Sunuculuğunu Oğuzhan Uğur'un yaptığı Babala tv'deki sosyal medya yasası ile ilgili programda katılımcılar dört saati aşan yayında yasa ile ilgili hususları masaya yatırdı.

Medyadan Okan Bayülgen, Haluk Levent, Uğur Dündar, Cüneyt Özdemir, Ece Üner, Candaş Tolga Işık, Özlem Gürses gibi isimlerin katıldığı programda, televizyoncu Okan Bayülgen ile katılımcılardan youtuber Fırat Sobutay arasında geçen polemik öne çıktı...