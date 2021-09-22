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Bayraktar TB3 ilk uçuşunu 2022'de yapacak

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Baykar'ın yeni projelerinden bahsederek, 2022 yılında Bayraktar TB3'ün ilk uçuşunu gerçekleştireceğini söyledi.

2021-09-22 15:31:04
İznik Gölü'nün bazı bölümlerinde su kıyıdan 30 metre çekildi

İznik Gölü'nün bazı bölümlerinde su kıyıdan 30 metre çekildi

armara Bölgesi'nin en büyük, Türkiye'nin ise 5'inci büyük doğal gölü olan yaklaşık 300 kilometrekarelik İznik Gölü, son dönemdeki mevsimsel kuraklıktan olumsuz etkileniyor. Orhangazi ilçesi sahilinde de suyun kıyıdan 30-35 metre şekilde çekildiği görüldü.
'Dünyada ilk defa İHA'lar ve hava araçları aynı anda gösteri yaptı'

'Dünyada ilk defa İHA'lar ve hava araçları aynı anda gösteri yaptı'

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'in ilk gününe ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bayraktar, bu yıl TEKNOFEST'e beklediklerinden fazla ilgi olduğunu ifade etti.
Ehliyet sınavında 'casus kulaklık' ile yakalandı

Ehliyet sınavında 'casus kulaklık' ile yakalandı

Kırıkkale'de, ehliyet sınavında kopya çekmek için maskesinin içine kamera, kulağına da 'casus kulaklık' yerleştiren S.A. (30) ve ona yardım eden H.K. (40) polis tarafından gözaltına alındı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün düzenlediği Motorlu Taşıtlar Sınavı'na giren S.A., şüpheli hareketleriyle sınav sorumlusunun dikkatini çekti. Sınav sorumlusu, S.A.'nın maskesini çıkarmasını istedi. Maskenin içinde kamera olduğunu gören görevli, durumu polise bildirdi. Polis ekipleri, S.A.'nın üzerinde yaptığı aramada; taşınabilir Wi-Fi cihazı ve alıcı cihazı ele geçirirken, kulağının içine de 'casus kulaklık' yerleştirdiğini tespit etti. S.A. ile birlikte ona yardım eden ve olayın ortaya çıkmasıyla aracıyla kentten ayrılan H.K., Kırşehir'de yakalanarak, gözaltına alındı. H.K.'nin aracında yapılanan aramada da içinde SIM kart olan alıcı, kulak içi kulaklık pili, 4 SIM kart muhafazası, cımbız, flash bellek ve cep telefonu ele geçirildi.
Fotoğraf çektirmek için girdiği tarihi topun içinde mahsur kaldı

Fotoğraf çektirmek için girdiği tarihi topun içinde mahsur kaldı

Beşiktaş, Barbaros Meydanı'nda sergilenen Osmanlı dönemine ait ağızdan dolma demir kaval topun içine giren bir kişi burada sıkıştı. Bir süre çıkmak için çabalayan kişiyi çevredekiler de çıkaramayınca itfaiye ekiplerine haber verildi. Kısa sürede gelen Beşiktaş itfaiyesine bağlı ekipler tarihi savaş topunun ağız kısmında sıkışan kişiyi kurtardı. Fotoğraf çektirmek için topun içine girip sıkıştığı belirtilen kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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