Bayraktar TB2, 103 yangını ilk anda tespit etti
Bayraktar TB2 1835 saat uçtu, 103 yangını ilk anda tespit ettiYangınla mücadele çalışmalarında görev alan Bayraktar TB2 insansız hava araçları (İHA) 1835 saat uçuş gerçekleştirdi, 103 yangını ilk anda tespit etti.Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Bayraktar TB2 İHA'ların orman yangınlarıyla mücadeledeki rolüne ilişkin bilgi verdi. Buna göre, Orman Genel Müdürlüğünün kullandığı Bayraktar TB2 İHA'lar 1 Haziran'dan 4 Ağustos’a kadar 1413 saat uçuş gerçekleştirdi ve 103 yangını ilk anda tespit etti. Demir, paylaşımında 'İHA’larımız içimizi yakan orman yangınlarıyla mücadelede kritik görevlerine devam edecek. Bu mücadelede alın teri döken tüm kahramanlarımıza şükranlarımızla.' ifadelerini kullandı.