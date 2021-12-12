Bayraktar’dan ‘5. Yıl’ paylaşımı

T3 Vakfı'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, 'Geleceğin güçlü ve lider Türkiye'sinin mimarlarını, insanlığa umut olacak nesilleri yetiştirmek üzere 5 yıl önce bu yola çıkmıştık. Mutluyuz, gururluyuz.' ifadeleri kullanıldı.

Paylaşıma "#MilliTeknolojiHamlesi" ve" #T3Vakfı5Yaşında" etiketleriyle eklenen videoda ise T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar ile T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın insansız hava araçları konusunda yaptığı konuşmalara yer verildi.

T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, ülkemiz ve insanlık için bir hayal ve bir idealdi. #MilliTeknolojiHamlesi kıvılcımı gençlerimizin azmiyle büyüyerek aleve dönüşüyor. Nice yıllara..." değerlendirmesinde bulundu.