Bayraktar AKINCI TİHA, irtifa rekoru kırdı!

Tasarım doğrulama faaliyetleri kapsamında Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ve kullanıcı kuvvetlere ait resmi heyetlerin huzurunda gerçekleşen Uzun Uçuş ve Yüksek İrtifa Performans Testi'nde havalanan AKINCI, 38.039 feet'e (11.594 metre) çıktı. Böylece ilk kez milli olarak geliştirilmiş bir hava aracı ile gökyüzünde bu yüksekliğe ulaşılmış oldu. Bayraktar AKINCI TİHA'nın 38.039 feet'e çıktığı bu uçuşta 25 saat 46 dakika havada kaldı. Çorlu'da bulunan AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nden yönetilen uzun uçuş faaliyeti kapsamında AKINCI havada 7.507 km yol kat etti. Bugüne kadar test ve eğitim uçuşlarında 870 sorti yapan AKINCI, toplamda 347 saat 28 dakika uçuş gerçekleştirdi.