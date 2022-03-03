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Bayraktar AKINCI B TİHA gökyüzüyle buluştu

Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde yürütülen AKINCI projesi kapsamında Baykar tarafından yerli ve milli imkânlarla geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA’nın (Taarruzi İnsansız Hava Aracı) B modeli gökyüzüyle buluştu.

2022-03-03 00:48:28

Baykar'dan yapılan açıklamaya göre, Bayraktar AKINCI TİHA'nın 2 X 750 HP olmak üzere toplam 1500 HP'ye sahip olan B modeli ilk uçuş testini başarıyla tamamladı.

Böylelikle, Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde yürütülen AKINCI projesi kapsamında Baykar tarafından yerli ve milli imkânlarla geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA'nın (Taarruzi İnsansız Hava Aracı) B modeli gökyüzüyle buluşmuş oldu. Bayraktar AKINCI B sınıfının en güçlü ve muharebe kabiliyeti en yüksek muharip uçağı olarak hizmet verecek.

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Çorlu'da bulunan Bayraktar AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde gerçekleştirilen test faaliyetinde Bayraktar AKINCI B TİHA, 1 saat 16 dakika havada kaldı. Bayraktar AKINCI B ilk uçuşunda aerodinamik parametre tanımlama testlerini de başarıyla gerçekleştirdi.

Çorlu'da bulunan Bayraktar AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde gerçekleştirilen test faaliyetinde Bayraktar AKINCI B TİHA, 1 saat 16 dakika havada kaldı. Bayraktar AKINCI B ilk uçuşunda aerodinamik parametre tanımlama testlerini de başarıyla gerçekleştirdi.

"AKINCI C de yakında göklerde olacak"

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Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bayraktar AKINCI TİHA için 2 ülke ile ihracat sözleşmesini tamamladık. Bugün ilk uçuşunu başarıyla tamamlayan 2x750=1500 HP'lik güce sahip AKINCI B'den sonra, 2x950=1900 HP'lik güce sahip AKINCI C de yakında göklerde olacak. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar ise Twitter hesabından, "Kendi sınıfında dünyadaki en güçlü ve muharebe kabiliyeti en yüksek Taarruzi İnsansız Hava Aracı. Bugün ilk uçuşunu başarıyla tamamladı. Vatanımıza, milletimize hayırlı olsun." paylaşımında bulundu. AA

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