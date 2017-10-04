Batman OSB'de yakıt tankı patladı: 11 yaralı

04.10.2017 16:52:00

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Batman Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikanın bahçesinde bulunan yakıt tankının patlaması sonucu 4'ü itfaiye eri 11 kişi yaralandı.Olay, Batman Organize Sanayi Bölgesi'nde ısı yalıtımı alanında faaliyet yürüten bir fabrikanın bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bahçede bulunan yakıt tankı değişim esnasında patladı. Patlamada 7 işçi yaralandı. Patlamanın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye, ambulans ve arama kurtarma ekibi sevk edilirken, itfaiye erlerinin patlama nedeniyle çıkan yangına müdahale ettiği sırada ikinci bir patlama yaşandı. Bu patlamada da 4 itfaiye eri yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kaldırıldıkları çeşitli hastanelerde tedavi altına alınırken, durumu ağır olan bir işçi Diyarbakır'a sevk edildi. Patlamanın şiddeti nedeniyle fabrikada ve bahçede bulunan bir araçta da hasar oluştu. Bölgede olay yeri inceleme çalışmalarına başlandı.Fabrika sahibi Yavuz Güngör, gaz transferi sırasındaki sıkışma nedeniyle patlamanın yaşandığını belirtti.(Mehmet Şükrü Yıldırım- Osman Arslan/İHA)