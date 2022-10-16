“Batman’da açılan 5 milyon sayfa” mottosuyla 5’incisi düzenlenen Batman Kitap Fuarı, 1.2 milyon liralık hediye çeki sürpriziyle başladı. Vali Ekrem Canalp, 40 bin öğrenciye ücretsiz kitap alabilmeleri için 30’ar TL’lik hediye çeki dağıtacaklarının müjdesini verdi.

Batman'ın katılım ve içerik açısından en prestijli organizasyonları arasında yer alan Batman 5. Kitap Fuarı, kapılarını kitapseverlere açtı. Batman Valiliği ve Belediyesi tarafından “Batman'da açılan 5 milyon sayfa” mottosuyla düzenlenen fuar, 14-23 Ekim tarihleri arasında kitap tutkunlarını ağırlayacak.

AÇILIŞA İLGİ BÜYÜK OLDU

Valilik binası yanında kurulan alandaki fuar açılışına Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp ve eşi Dr. Ayten Canalp, Batman Milletvekili Ziver Özdemir ve protokol üyelerinin yanı sıra öğretmenler, çok sayıda öğrenci ve kitapsever vatandaşlar katıldı.

BATMANLILAR OKUMAYI SEVİYOR

Ellerinde kitap okumanın önemini anlatan pankart ve dövizler taşıyan öğrencilerin fuar alanında karşılanmasıyla başlayan açılış töreninde konuşan Vali Canalp, "Bugün Batmanlıların en çok sevdiği organizasyonlardan bir tanesini gerçekleştiriyoruz. Batmanlılar okumayı seviyor. Batmanlılar kitabı seviyor. Biz de Batmanlıların bu aşkına, bu şevkine en iyi şekilde cevap verebilmek için bu yıl da kitap fuarımızı en iyi şekilde planlamaya çalıştık” dedi.

FUAR ALANINA ÜCRETSİZ SERVİS

Fuara katılan yazarların Batman'a sadece kitaplarını imzalamak için gelmediklerinin altını çizen Vali Canalp, “Şehrimizin misafiri olan usta kalemler; gençlerimiz ve çocuklarımızın vizyonlarını geliştirmek ve onlara farklı bakış açıları kazandırabilmek için de buradalar. Çocuklarımız yazarlar ve deneyimlerinden maksimum düzeyde faydalanabilecek. 200 bin öğrencimizi mektupla fuara davet ettik. İlçelerimizden fuara ücretsiz otobüs seferleri düzenliyoruz. Geçen yıl öğrencilerimize dağıtılan 800 bin TL'lik hediye çeki miktarını bu sene 1 Milyon 200 bin TL'ye çıkardık” diye konuştu.

KÜTÜPHANELER YÜZDE 42 BÜYÜYOR

Vali Canalp şunları söyledi: “Gençlerimiz toplu alanlarda çalışmayı, okumayı daha çok seviyor. Özellikle okulların tatil olduğu yaz aylarında Kütüphanelerimizi en yüksek düzeyde kullanıyorlar. Öğrencilerimizin bu şekilde ders çalışıp kitap okuyabileceği alanların kapasitesini yüzde 42 oranında artıracağız. Öğrenciler, inşallah önümüzdeki aylarda artık kütüphane önlerinde beklemeden ders çalışma imkanına kavuşacak.”

153 SAYGIN YAYINEVİ KATILIYOR

Fuara 153 saygın yayınevinin katıldığını belirten Canalp, “Fuarda sergilenen kitapların toplam sayfa sayısı 5 milyon sayfayı aşıyor. Biz de diyoruz ki, ‘Gelin bir sayfa da siz açın.' Gelin ve fuarımızı onurlandırın. Bu fuarın hepimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" dedi. Konuşmasının ardından protokol üyeleriyle birlikte fuarın açılış kurdelesini kesen Vali Canalp ve beraberindekiler yayınevlerinin stantlarını gezerek kitap satın aldı ve bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

10 GÜN BOYUNCA ÜNLÜLER GEÇİDİ

Batman Kitap Fuarı, bu yıl da çok sayıda ünlü ismi ağırlıyor. Ben Öteki ve Ötesi, Gök Kubbenin Altında, İslam ve Batı kitaplarının yazarı Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Tarık Tufan, Nurullah Genç, Vehbi Vakkasoğlu, Şermin Yaşar, Beyazıt Akman, Ali Emre, Mehmet Ali Bulut kitap fuarının konukları arasında. Fuarın ilk günündeki konukları ise, Gazeteci Yazar Zafer Şahin ve İlahiyatçı yazar ve akademisyen Nihat Hatipoğlu oldu.