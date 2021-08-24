Batı Karadeniz’de ‘yeşil altın’ harmana indi
Batı Karadeniz'de fındık üreticileri, topladıkları ürünlerini harmana indirdi.
Batı Karadeniz'de fındık üreticileri, topladıkları ürünlerini harmana indirdi.
Birol Yıldırım'ın ölümüne ilişkin 12 polis hakkında dava açıldı
Esenyurt Polis Merkezi'nde 6 Haziran günü 'fenalaşarak' hayatını kaybeden bir güvenlik şirketinin müdürü Birol Yıldırım'ın (42) ölümüne ilişkin 1'i tutuklu 12 polis hakkında 12 yıla kadar değişen oranlarda hapis cezası istemiyle dava açıldı. Hazırlanan iddianamede gelen adli tıp kurumu raporunda 'Kişinin polis karakolunda darp edildiğinin kabulü halinde maruz kaldığı olayın stresinin kendisinde mevcut olan kronik kalp damar hastalığını aktif hale getireceği, olayla ölüm arasında tıbben illiyet bağı olacağı ancak bu hususta kesin bir değerlendirme yapılmadığı, olayın adli tahkikat ile aydınlatılmasının uygun olacağı oy birliğiyle mütalaa edilmiştir' şeklinde değerlendirme yapıldığı hatırlatıldı.
4 günde 70'e yakın aracın lastiği patladı
Sultangazi 50.Yıl Mahallesi'nde tek yön olarak düzenlenen cadde ve sokaklara hatalı girenlerin trafik yoğunluğuna neden olduğu gerekçesiyle şikayetlerin ardından bazı cadde ve sokaklara kapanlar yerleştirildi. Ancak zamanla hasar görerek kullanılmaz hale gelen kapanlar birkaç gün önce yenilenerek aktif hale getirildi. 'Dikkat kapan var' levhasının sürücüler tarafından dikkate alınmamasıyla kısa sürede çok sayıda aracın lastiği patladı. Esnafın iddiasına göre, 4 gün içinde 70'e yakın aracın lastiği patladı. Uyarı levhasını görmeyenler için esnaf kâğıda 'dikkat kapan var' yazısı astı. Buna rağmen sürücüler yeni kurulan kapana girerek, araçlarının lastiklerini patlatmaya devam ediyor.
İçişleri Bakanlığı: Turuncu kategorideki PKK'lı Gürdeğir İstanbul'da yakalandı
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Emniyet İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Bingöl ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüklerince yapılan çalışmalarda, terör örgütü PKK/KCK’nın sözde Erzurum eyaletinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren terörist Sonuç Gürdeğir, sabah saatlerinde İstanbul Ataşehir’de saklandığı adreste yakalandı. Terörden arananlar listesinde turuncu kategoride olan, 11 ayrı suçtan aranma kaydı bulunan Gürdeğir’in 9 Ekim 2014'te Bingöl İl Emniyet Müdürü ve korumasının yaralanması, 2 güvenlik görevlisinin şehit olması, 1 Ağustos 2016'da Bingöl Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’ne ait zırhlı araca yönelik bomba yüklü araçla düzenlenen 7 polis memurunun şehit olduğu, 3’ünün yaralandığı saldırılarının faillerinden olduğu tespit edildi. PKK'lı Gürdeğir, adli işlemleri için İstanbul TEM Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.
Mardin'i toz bulutu kapladı
Suriye'den gelen toz bulutu, Mardin kent merkezi ve ilçelerinde hayatı olumsuz etkiledi. Mardin kent merkezi ile Derik başta olmak üzere ilçelerinde kuvvetli rüzgarla birlikte Suriye'den gelen toz bulutu, hayatı olumsuz etkiledi. Toz bulutu ile kentin simge yapıları da farklı bir görünüm kazandı. Yerli ve yabancı turistler bu anı cep telefonuyla kaydetti. Görüş mesafesinin düşmesiyle araç sürücüleri zor anlar yaşarken, toz bulutu nedeniyle vatandaşlar evlerinin camlarını kapattı.