Batı Karadeniz’de ‘yeşil altın’ harmana indi

4 günde 70'e yakın aracın lastiği patladı

Sultangazi 50.Yıl Mahallesi'nde tek yön olarak düzenlenen cadde ve sokaklara hatalı girenlerin trafik yoğunluğuna neden olduğu gerekçesiyle şikayetlerin ardından bazı cadde ve sokaklara kapanlar yerleştirildi. Ancak zamanla hasar görerek kullanılmaz hale gelen kapanlar birkaç gün önce yenilenerek aktif hale getirildi. 'Dikkat kapan var' levhasının sürücüler tarafından dikkate alınmamasıyla kısa sürede çok sayıda aracın lastiği patladı. Esnafın iddiasına göre, 4 gün içinde 70'e yakın aracın lastiği patladı. Uyarı levhasını görmeyenler için esnaf kâğıda 'dikkat kapan var' yazısı astı. Buna rağmen sürücüler yeni kurulan kapana girerek, araçlarının lastiklerini patlatmaya devam ediyor.