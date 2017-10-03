03.10.2017 20:04:33

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, hükümet olarak Türkiye'de farklı ihtisas alanlarında serbest bölgeler kurmayı planladıklarını belirterek, bunlardan en büyüğünün İstanbul'daki üçüncü havalimanı yakınında kuracakları e-ticaret lojistik serbest bölgesi olacağını söyledi.

İzmir'de Batı Anadolu Serbest Bölgesi Ön Protokol İmza Töreni'nde konuşan Bakan Zeybekci, Ekonomi Bakanı olarak göreve geldikten sonra bir İzmir ziyaretinde yaptığı ilk açıklamanın "İzmir'i serbest bölgeler kenti yapacağız" şeklinde olduğunu hatırlattı.

Bu sözünü yerine getirmenin mutluluğunu yaşadığını belirten Zeybekci, "Biz sözlerini unutanlardan olmadık. O günden sonra İzmir'de serbest bölgeyle ilgili iki yatırım yaptık. Bunlarda bir tanesi Batı Anadolu Serbest Bölgesi. Bugün burada imzalayacağımız ön protkol, bir serbest bölge ilanı değil, çünkü o bakanlar kurulu kararıyla olur ama biz işletici şirkete, 'Evet biz varız. Sen bunun gerekliliklerini yerini getirirsen biz seninle bunu tamamına erdirmeyi sağlayacağız' diyoruz." ifadelerini kullandı.

Zeybekci, AK Parti hükümeti olarak serbest bölgeleri oldukça önemsediklerini, geliştirmek ve iyileştirmek adına yeni düzenlemeler yaptıklarını anımsatarak, "Yeni düzenleme ile dışarıdaki teşviklerin tamamı serbest bögelerde uygulanabilir hale geldi. Serbest bölgelerde vergilendirme, taşıma ve bazı giderlerin sayılamamasıyla ilgili bazı sorunlarımız vardı. Bunları hepsini giderdik." dedi.

Ön protokolünü imzaladıkları Batı Anadolu Serbest Bölgesi'nin, enerji teknolojileri alanında ihtisaslaşan bir serbest bölge olmasını dileyen Zeybekci, bu konuda protokolü imzaladıkları Ege Serbest Bölge AŞ'nin (ESBAŞ) bilgi birikimine ve tecrübesine güvendiklerini ifade etti.

Bakan Zeybekci, hükümet olarak Türkiye'nin farklı bölgelerinde çeşitli alanlardaki ihtisas serbest bölgelerini de tartıştıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bunlardan biri dünyanın en büyük havaalanı olacak İstanbul'daki üçüncü havalimanı yanında, geleceğin ihracat formasyonu olan e-ticaret lojistik serbest bölgesini yapacağız. Bu da dünyanın en büyüğü olacak. Çünkü 5 sene sonra Türkiye'nin ihracatının yüzde 20'si elektronik ticaret ile gerçekleştirilen ürünlerden oluşacak. Bildiğimiz doğrular, 3 sene sonra yanlışlar haline gelecek. Bildiğiniz ödeme, yükleme ve sevkiyat sistemleri yanlış olacak. Önden gidenler kazanacak. Biz de Türkiye olarak önden gidenlerden olacağız. Serbest bölgeler de bizim önden yürüyüşümüz en önemli enstrümanlarından ve yol işaretlerinden biri olacak. Gerek finansla, bilgi teknolojileri ve e-ticaretle ilgili serbest bölgeleri önümüzdeki günlerde çokca konuşacağız."

Zeybekci'nin konuşmasının ardından ESBAŞ Yürütme Kurulu Başkanı Faruk Güler ile Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürü Uğur Öztürk, Batı Anadolu Serbest Bölgesi'nin ön protokolünü imzaladı.



















