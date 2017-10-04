Basketbolda maçın ardından

04.10.2017 22:50:44

Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımı Başantrenörü Zeljko Obradovic, 33. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı zor bir mücadelenin ardından kazandıklarını söyledi.

Ankara Spor Salonu'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısına katılan Sırp başantrenör, Banvit'i tebrik ettiğini belirterek, "Çok güzel oynadılar. İki takım adına zor bir mücadele olduğunu düşünüyorum. Biz ne kadar önde olsak da geriden gelmeyi başardılar." dedi.

Oyuncularının büyük bir istekle mücadele ettiğini dile getiren Obradovic, "Herkes katkıda bulundu. Ankara'daki taraftarlara teşekkür ediyorum. Bizim için her zaman özeller. Bize yardımcı oldular. Düzeltmemiz gerekenler var. Daha ilk maçtı. Çok yoğun bir tempoya gireceğimiz için hazır olmamız gerekiyor." diye konuştu.

FIBA ile Avrupa Ligi organizasyonu arasındaki çekişmeyle ilgili bir soruyu yanıtlayan Sırp teknik adam, "Oyuncular kontrat yaparken takımları ile yapıyorlar. İlk sorumlulukları antrenman ve maçlarda bulunmak zorunluluğu. Zor durumda bırakıyorlar. Çok zorlu bir süreç. Benim bu konuda duruşum var ama sonuç ve karar oyuncularda. Onlardan sonra ya kulüpler ya da federasyon cezayı çekecek." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Doğuş'un İtalyan oyuncusu Luigi Datome de yaptığı açıklamada, "İlk maçımızda iyi bir başlangıç oldu. İlk kupamız oldu. Çok mutluyuz. Hedeflerimiz için çalışmamız lazım." şeklinde konuştu.





- Banvit cephesi





Banvit Başantrenörü Sasa Filipovski de Fenerbahçe Doğuş'u kutlayarak, rakiplerinin kendilerinden daha iyi olduğunu ifade etti.

Sloven teknik adam şöyle konuştu:

"Galibiyetten dolayı Fenerbahçe'yi kutluyorum. Daha iyi olan onlardı. Genç bir takımız. En iyi maçımız olduğunu söyleyemem. Taraftarlara teşekkür ediyorum. Bu kadar güzel atmosferde temsilci olmak bir zevkti. Fenerbahçe ve diğer takımlara başarılar diliyorum. Kulübümüzü hem Türkiye ligi hem de Avrupa'da temsil etmeye çalışacağız. Özellikle savunmada zorluk yaşadık. Datome'yi savunamadık."

Banvitli basketbolcu Can Altıntığ ise "Rakibimiz kağıt üstünde bize karşı üstündü. Elimizden gelen mücadeleyi gösterdik. İstediklerimizi gerçekleştiremedik. Kolay basketler yedik. İyi yolda olduğumuzu düşünüyorum. Taraftarlara teşekkür ediyorum. Umut ediyorum iyi bir sezon geçireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.



