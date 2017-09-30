Basketbol: TKBL Federasyon Kupası

30.09.2017 23:39:19

Antalya'da düzenlenen Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi Federasyon Kupası'nın ilk tur grup müsabakaları sona erdi.

Maçları Atatürk, Kepez Turgut Özal ve Antalya spor salonlarında yapılan organizasyonda, 18 takım mücadele etti.

A Grubu'nda oynanan maçlarda Kastamonu Basketbol, Urla Belediyesi'ni 57-56, Edirnespor Basketbol, Yalova VİP'i 75-73, Mersin Büyükşehir Belediyesi Gelişim, Fenerbahçe Gelişim'i 66-40 mağlup etti.

B Grubu'nda Mersin Basketbol, Mersin Üniversitesi'ni 88-45, Tosyalı Toyo Osmaniye Gençlikspor, İstanbul Gücü'nü 90-78, Çankaya Üniversitesi, İzmit Belediyespor'u 71-56 yendi.

C Grubu'nda ise Elazığ İl Özel İdare, Orduspor'u 69-59, Kırçiçeği Bodrum Basketbol, Bayraklı Belediyesi'ni 80-49, Erdemit Belediyesi Gürespor da Bursa Büyükşehir Belediyesi'ni 70-63 mağlup etti.

Oynanan ilk tur karşılaşmalarının ardından A Grubu'nda Kastamonu Basketbol, Urla Belediyesi, Mersin Büyükşehir Belediyesi Gelişim, B Grubu'nda Tosyalı TOYO Osmaniye Gençlikspor, İzmit Belediyespor ve Mersin Basketbol, C Grubu'nda ise Kırçiçeği Bodrum Basketbol ile Edremit Belediyesi Gürespor, Final Grubu'na yükseldi.