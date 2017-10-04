Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi
A Grubu'nda mücadele edecek Pınar Karşıyaka'nın maç programı belli oldu
FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda mücadele edecek Pınar Karşıyaka'nın maç programı belli oldu.
Organizasyonda 3. ön eleme turunda Macar ekibi Alba Fehervar'ı eleyerek A Grubu'nda mücadele etme hakkı kazanan Pınar Karşıyaka, grupta Monaco (Fransa), Hapoel Holon (İsrail), Murcia (İspanya), Enisey (Rusya), Dinamo Sassari (İtalya) ve EWE Baskets (Almanya) ve Juventus Utena (Litvanya) ile mücadele edecek.
Grup maçlarına 11 Ekim'de deplasmandaki Dinamo Sassari karşılaşması ile başlayacak yeşil-kırmızılı ekip, son mücadelesini ise 7 Şubat 2018'de İzmir'de Monaco ile oynayacak.
Pınar Karşıyaka'nın maç programı şöyle:
11 Ekim Çarşamba: Dinamo Sassari-Pınar Karşıyaka
17 Ekim Salı: Pınar Karşıyaka-Juventus Utena
25 Ekim Çarşamba: EWE Baskets-Pınar Karşıyaka
31 Ekim Salı: Pınar Karşıyaka-Hapoel Holon
8 Kasım Çarşamba: Murcia-Pınar Karşıyaka
15 Kasım Çarşamba: Pınar Karşıyaka-Enisey
6 Aralık Çarşamba: Monaco-Pınar Karşıyaka
12 Aralık Salı: Pınar Karşıyaka-Dinamo Sassari
20 Aralık Çarşamba: Juventus Utena-Pınar Karşıyaka
9 Ocak Salı: Pınar Karşıyaka-EWE Baskets
16 Ocak Salı: Hapoel Holon-Pınar Karşıyaka
23 Ocak Salı: Pınar Karşıyaka-Murcia
31 Ocak Çarşamba: Enisey-Pınar Karşıyaka
7 Şubat Çarşamba: Pınar Karşıyaka-Monaco