Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi

04.10.2017 14:47:32

FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda mücadele edecek Pınar Karşıyaka'nın maç programı belli oldu.

Organizasyonda 3. ön eleme turunda Macar ekibi Alba Fehervar'ı eleyerek A Grubu'nda mücadele etme hakkı kazanan Pınar Karşıyaka, grupta Monaco (Fransa), Hapoel Holon (İsrail), Murcia (İspanya), Enisey (Rusya), Dinamo Sassari (İtalya) ve EWE Baskets (Almanya) ve Juventus Utena (Litvanya) ile mücadele edecek.

Grup maçlarına 11 Ekim'de deplasmandaki Dinamo Sassari karşılaşması ile başlayacak yeşil-kırmızılı ekip, son mücadelesini ise 7 Şubat 2018'de İzmir'de Monaco ile oynayacak.

Pınar Karşıyaka'nın maç programı şöyle:

11 Ekim Çarşamba: Dinamo Sassari-Pınar Karşıyaka

17 Ekim Salı: Pınar Karşıyaka-Juventus Utena

25 Ekim Çarşamba: EWE Baskets-Pınar Karşıyaka

31 Ekim Salı: Pınar Karşıyaka-Hapoel Holon

8 Kasım Çarşamba: Murcia-Pınar Karşıyaka

15 Kasım Çarşamba: Pınar Karşıyaka-Enisey

6 Aralık Çarşamba: Monaco-Pınar Karşıyaka

12 Aralık Salı: Pınar Karşıyaka-Dinamo Sassari

20 Aralık Çarşamba: Juventus Utena-Pınar Karşıyaka

9 Ocak Salı: Pınar Karşıyaka-EWE Baskets

16 Ocak Salı: Hapoel Holon-Pınar Karşıyaka

23 Ocak Salı: Pınar Karşıyaka-Murcia

31 Ocak Çarşamba: Enisey-Pınar Karşıyaka

7 Şubat Çarşamba: Pınar Karşıyaka-Monaco



















