Basketbol: FIBA Erkekler Avrupa Kupası
Demir İnşaat Büyükçekmece : 87 - Tartu: 78
04.10.2017 21:44:03
Basketbolda FIBA Erkekler Avrupa Kupası 2. ön eleme turu ilk maçında Demir İnşaat Büyükçekmece, Estonya ekibi Tartu'yu 87-78 mağlup etti.
Basketbolda FIBA Erkekler Avrupa Kupası 2. ön eleme turu ilk maçında Demir İnşaat Büyükçekmece, Estonya ekibi Tartu'yu 87-78 mağlup etti.
Karşılıklı basketlerle başlayan maçta 5. dakikaya Estonya temsilcisi Tartu 15-11 önde girdi. Periyodun kalan bölümünde farkı açan Estonya ekibi, ilk çeyreği 30-21 önde tamamladı.
Mücadelenin ikinci çeyreğinde pota altını etkili kullanan Tartu, Engstrom'un skorer oyunuyla devreyi 52-43 önde geçti.
İkinci yarıda rakibine karşı üstünlük kuran Demir İnşaat Büyükçekmece farkı kapattı ve final periyoduna 66-63 üstün girdi.
Son çeyrekte de etkili oyununu sürdüren Demir İnşaat Büyükçekmece, Estonya temsilcisi Tartu'yu 87-78 mağlup etti.
Karşılaşmanın rövanşı 11 Ekim Çarşamba günü Estonya'nın Tartu kentinde yapılacak.