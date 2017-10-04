Basketbol: 33. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası
Fenerbahçe Doğuş, kupayı 7. kez müzesine götürdü- Sırp başantrenör Obradovic, sarı-lacivertli takımla 3. kez Cumhurbaşkanlığı Kupası kazandı
Basketbolda Fenerbahçe Doğuş, Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 7. kez kazandı.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde geçen sezon şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Doğuş ile Türkiye Kupası'nı kazanan Banvit, Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında karşılaştı.
Ankara Spor Salonu'ndan oynanan müsabakadan 75-64 galip ayrılan Fenerbahçe Doğuş, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı üst üste ikinci, toplamda ise 7. kez müzesine götürdü.
Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı ilk kez 1989-1990 sezonunda Galatasaray'ı 95-86 mağlup ederek kazanan sarı-lacivertli ekip, 1990-1991,1993-1994, 2006-2007, 2012-2013 ve 2015-2016 sezonlarında da mutlu son ulaştı.
Fenerbahçe Doğuş'ta 2013'ten bu yana görev yapan Sırp başantrenör Zeljko Obradovic, sarı-lacivertli takımla 3. kez Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kaldırdı.
Obradovic, sarı-lacivertli ekibi geçen sezon da THY Avrupa Ligi şampiyonluğuna taşımıştı.
- Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonları
Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanan takımlar ve finalistler şöyle:
|Sezon
|Şampiyon
|Finalist
|1984-1985
|Galatasaray
|Fenerbahçe
|1985-1986
|Efes Pilsen
|Galatasaray
|1986-1987
|Karşıyaka
|Beşiktaş
|1987-1988
|Eczacıbaşı
|Fenerbahçe
|1988-1989
|Çukorova
|Eczacıbaşı
|1989-1990
|Fenerbahçe
|Galatasaray
|1990-1991
|Fenerbahçe
|TOFAŞ SAS
|1991-1992
|Efes Pilsen
|Paşabahçe
|1992-1993
|Efes Pilsen
|TOFAŞ SAS
|1993-1994
|Fenerbahçe
|Efes Pilsen
|1994-1995
|Ülkerspor
|Galatasaray
|1995-1996
|Efes Pilsen
|Türk Telekom
|1996-1997
|Türk Telekom
|Efes Pilsen
|1997-1998
|Efes Pilsen
|Ülkerspor
|1998-1999
|TOFAŞ
|Efes Pilsen
|1999-2000
|Efes Pilsen
|Ülkerspor
|2000-2001
|Ülkerspor
|Efes Pilsen
|2001-2002
|Ülkerspor
|Efes Pilsen
|2002-2003
|Ülkerspor
|Efes Pilsen
|2003-2004
|Ülkerspor
|Efes Pilsen
|2004-2005
|Ülkerspor
|Efes Pilsen
|2005-2006
|Efes Pilsen
|Alpella
|2006-2007
|Fenerbahçe Ülker
|Efes Pilsen
|2007-2008
|Türk Telekom
|Fenerbahçe Ülker
|2008-2009
|Efes Pilsen
|Fenerbahçe Ülker
|2009-2010
|Efes Pilsen
|Fenerbahçe Ülker
|2010-2011
|Galatasaray Medical Park
|Fenerbahçe Ülker
|2011-2012
|Beşiktaş
|Anadolu Efes
|2012-2013
|Fenerbahçe Ülker
|Galatasaray Liv Hospital
|2013-2014
|Pınar Karşıyaka
|Fenerbahçe Ülker
|2014-2015
|Anadolu Efes
|Pınar Karşıyaka
|2015-2016
|Fenerbahçe
|Anadolu Efes
|2016-2017
|Fenerbahçe Doğuş
|Banvit