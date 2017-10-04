Basketbol: 33. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası

04.10.2017 21:16:09

Basketbolda Fenerbahçe Doğuş, Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 7. kez kazandı.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde geçen sezon şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Doğuş ile Türkiye Kupası'nı kazanan Banvit, Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında karşılaştı.

Ankara Spor Salonu'ndan oynanan müsabakadan 75-64 galip ayrılan Fenerbahçe Doğuş, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı üst üste ikinci, toplamda ise 7. kez müzesine götürdü.

Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı ilk kez 1989-1990 sezonunda Galatasaray'ı 95-86 mağlup ederek kazanan sarı-lacivertli ekip, 1990-1991,1993-1994, 2006-2007, 2012-2013 ve 2015-2016 sezonlarında da mutlu son ulaştı.

Fenerbahçe Doğuş'ta 2013'ten bu yana görev yapan Sırp başantrenör Zeljko Obradovic, sarı-lacivertli takımla 3. kez Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kaldırdı.

Obradovic, sarı-lacivertli ekibi geçen sezon da THY Avrupa Ligi şampiyonluğuna taşımıştı.





- Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonları





Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanan takımlar ve finalistler şöyle:

Sezon Şampiyon Finalist 1984-1985 Galatasaray Fenerbahçe 1985-1986 Efes Pilsen Galatasaray 1986-1987 Karşıyaka Beşiktaş 1987-1988 Eczacıbaşı Fenerbahçe 1988-1989 Çukorova Eczacıbaşı 1989-1990 Fenerbahçe Galatasaray 1990-1991 Fenerbahçe TOFAŞ SAS 1991-1992 Efes Pilsen Paşabahçe 1992-1993 Efes Pilsen TOFAŞ SAS 1993-1994 Fenerbahçe Efes Pilsen 1994-1995 Ülkerspor Galatasaray 1995-1996 Efes Pilsen Türk Telekom 1996-1997 Türk Telekom Efes Pilsen 1997-1998 Efes Pilsen Ülkerspor 1998-1999 TOFAŞ Efes Pilsen 1999-2000 Efes Pilsen Ülkerspor 2000-2001 Ülkerspor Efes Pilsen 2001-2002 Ülkerspor Efes Pilsen 2002-2003 Ülkerspor Efes Pilsen 2003-2004 Ülkerspor Efes Pilsen 2004-2005 Ülkerspor Efes Pilsen 2005-2006 Efes Pilsen Alpella 2006-2007 Fenerbahçe Ülker Efes Pilsen 2007-2008 Türk Telekom Fenerbahçe Ülker 2008-2009 Efes Pilsen Fenerbahçe Ülker 2009-2010 Efes Pilsen Fenerbahçe Ülker 2010-2011 Galatasaray Medical Park Fenerbahçe Ülker 2011-2012 Beşiktaş Anadolu Efes 2012-2013 Fenerbahçe Ülker Galatasaray Liv Hospital 2013-2014 Pınar Karşıyaka Fenerbahçe Ülker 2014-2015 Anadolu Efes Pınar Karşıyaka

2015-2016 Fenerbahçe Anadolu Efes

2016-2017 Fenerbahçe Doğuş Banvit



