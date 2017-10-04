Basketbol: 33. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası

04.10.2017 19:17:41

Fenerbahçe Doğuş ile Banvit arasında oynanan 33. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası mücadelesini, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da izledi.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde geçen sezon şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Doğuş ile Türkiye Kupası'nı kazanan Banvit, Ankara Spor Salonu'nda Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında karşı karşıya geldi.

Bakan Bak, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ile protokol tribününden karşılaşmayı takip etti.



Karşılaşmaya, sarı-lacivertli taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Yaklaşık 11 bin seyirci kapasiteli salonda taraftarların büyük çoğunluğunu Fenerbahçeliler oluşturdu. Az sayıdaki Banvitli taraftarlar da takımlarını destekledi.

Sarı-lacivertli ekip parkeye Fenerbahçe marşı eşliğinde gelirken, salonda büyük bir coşku yaşandı.

Fenerbahçeli basketbolseverler, takımı geçen sezon THY Avrupa Ligi şampiyonluğuna taşıyan Sırp antrenör Zeljko Obradovic'e büyük sevgi gösterisinde bulundu.





- İlk 5'ler





Fenerbahçe Doğuş'u 2013'ten bu yana çalıştıran başantrenör Obradovic, ilk 5'te Thompson, Wanamaker, Nunnally, Vesely ve Datome'ye görev verdi.

Banvit Başantrenörü Sasa Filipovski ise takımını Thomas, Odum, Vidmar, Taylor ve Caloiaro ilk beşiyle sahaya çıkardı.