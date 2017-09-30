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Basketbol: 11. TÜBAD Turnuvası

Beşiktaş Sompo Japan: 72 - Gaziantep Basketbol: 67- Finalde Gaziantep Basketbol'u yenen Beşiktaş Sompo Japan, şampiyon oldu

Basketbol: 11. TÜBAD Turnuvası
30.09.2017 17:32:22
11. Türkiye Basketbol Antrenörleri Derneği (TÜBAD) Turnuvası'nın final maçında Gaziantep Basketbol'u 72-67 yenen Beşiktaş Sompo Japan, şampiyon oldu.

İki takımın da iyi savunma yaparak başladığı maç, karşılıklı basketlerle devam etti ve ilk periyot 16-16 eşitlikle geçildi.

Mücadelenin ikinci çeyreğinde Lyons ve Armand ile üç sayı çizgisinin gerisinden isabetler üreten Gaziantep Basketbol, 17. dakikayı 32-26 üstün geçti. Periyodun kalan bölümünde rakibinin öne geçmesine izin vermeyen Gaziantep temsilcisi, soyunma odasına 40-35 önde gitti.

Maçın ikinci yarısında Williams ve Lyons ile skor üreten Gaziantep Basketbol, 26. dakikada 47-40 üstünlüğünü devam ettirdi. Çabuk toparlanan siyah-beyazlılar, Can Maksim Mutaf ile üç sayı çizgisinin gerisinden, Erkan Veyseloğlu-Lima ikilisiyle de pota altında sayılar bularak 9-0'lık seri yakaladı ve 28. dakikada öne geçti: 49-47. Kalan bölüm karşılıklı basketlerle geçildi ve final periyoduna 52-52 eşitlikle girildi.

Oldukça çekişmeli geçen mücadelenin son çeyreğinde Sertaç Şanlı, Boatright ve Weems ile basketler kaydeden Beşiktaş Sompo Japan, salondan 72-67 galip ayrıldı.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen törende Beşiktaş Sompo Japan'a kupasını TÜBAD Başkanı Mehmet Baturalp verdi.

Öte yandan, turnuvanın en değerli oyuncusu Beşiktaş Sompo Japan'dan Sertaç Şanlı seçildi.

Bu arada, karşılaşmanın devre arasında TÜBAD Asbaşkanı Aydın Örs, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz'a spora katkılarından dolayı plaket takdim etti.


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