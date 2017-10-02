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Başkentte uyuşturucuyla mücadele

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince geçen hafta düzenlenen operasyonlarda haklarında işlem yapılan 140 şüpheliden 37'si tutuklandı

Başkentte uyuşturucuyla mücadele
02.10.2017 21:00:30
Ankara'da geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında haklarında işlem yapılan 140 şüpheliden 37'si tutuklandı.

Ankara Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 29 Eylül-1 Ekim'de gerçekleştirilen operasyonlarda, 270 gram esrar, 396 gram eroin, 170 gram kokain, 735 gram skunk, 365 gram bonzai, 109 gram metamfetamin olmak üzere toplam 2 kilo 45 gram uyuşturucu madde, 767 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Uyuşturucu satıcısı ve kullanıcısı oldukları iddiasıyla 135, bulundurma ve benzer suçlardan ise 5 kişi hakkında yasal işlem yapıldı. 140 şüpheliden 37'si, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 6 tabanca, 1 av tüfeği, 8 şarjör, hassas terazi, çok sayıda mermi bulundu, uyuşturucu satışından elde edildiği belirlenen 265 avro ile 12 bin 525 liraya el konuldu.









r.

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