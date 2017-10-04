Başkentte şehit evinde yas

04.10.2017 16:33:01

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Ömer Doğan'ın (45) Ankara'daki evinde yas var.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere beldesinde PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının, askeri aracın geçişi esnasında infilak etmesi sonucu şehit olan Doğan'ın Keçiören Kanuni Mahallesi'ndeki evine acı haber ulaştı.

Şehidin annesi Ayşe Doğan, eşi Fadime Doğan (40), kardeşi Murat Doğan ve yakınları evde taziyeleri kabul etti.

Karamanlı olan şehidin, Hatice Kübra (17) ve Ayşe Nisa (12) adlarında iki çocuğu olduğu öğrenildi.

Şehidin evinin bulunduğu apartmana ve çevredeki binalara Türk bayrakları asıldı.



Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut ve İlçe Emniyet Müdürü Arif Hakan Tandoğan şehidin ailesini ziyaret etti.