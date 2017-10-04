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Başkentte 'Elazığ Tanıtım Günleri'

TBMM Başkanı Kahraman:- 'Rekabet şehirlerin kalkınması için lazım. Kendi ailemizi, şehrimizi, köyümüzü sevmek, kültür manasında milliyetçiliktir. Bunu Elaziz'de teneffüs ettim'

Başkentte 'Elazığ Tanıtım Günleri'
04.10.2017 17:01:42
TBMM Başkanı İsmail Kahraman, şehirlerin kalkınması için rekabetin gerekli olduğunu belirterek, "Kendi ailemizi, şehrimizi, köyümüzü sevmek, kültür manasında milliyetçiliktir. Bunu Elaziz'de teneffüs ettim." dedi.

Kahraman, Atatürk Kültür Merkezi'ndeki "Elazığ Tanıtım Günleri"nin açılışında yaptığı konuşmada, aslen Rizeli olduğunu ancak askerliğini yaptığı Elazığ'da gördüğü misafirperverliği unutamadığını, bu nedenle Elazığlı gördüğü zaman "Elazizliyim" dediğini anlattı.

Malatya ile Elazığ arasında "tatlı" bir rekabet bulunduğunu dile getiren Kahraman, "Rekabet şehirlerin kalkınması için lazım. Kendi ailemizi, şehrimizi, köyümüzü sevmek, kültür manasında milliyetçiliktir. Bunu Elaziz'de teneffüs ettim." diye konuştu.

Tarihi milattan önce 2000'li yıllara dayanan kentin uzun zaman "Harput" adıyla anıldığını, daha sonra da şehre "Elaziz", "Elazık" ve "Elazığ" isimlerinin verildiğini hatırlatan Kahraman, "Ben anlamı olduğu için Elaziz diyorum. Bakarsınız bir gün asli ismine kavuşur." ifadesini kullandı.

- "Bayrağımız ebediyen dalgalansın"

İsmail Kahraman, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde askeri aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 4 askerin şehit olmasından duyduğu üzüntüyü dile getirerek, şunları kaydetti:

"15 Temmuz'da şehitler verdik. Türkiye'miz bir uçuruma sürüklenecekti. Hedef sadece hükümet darbesi değil, topyekün Türkiye'nin yok edilmesi meselesiydi. Onu atlattık. Orada şehitlerimiz var, tarihte birçok şehidimiz var. Cenabıhak hepsine rahmet eylesin. Hepsi Peygamber Efendimize komşu oldular. Rabb'im, devletimize, milletimize zeval vermesin. Bayrağımız ebediyen dalgalansın."

- "Misafirperverliği öğrenebilmek için Elazığ'a gidilmeli"

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ise Elazığ'ın kültürü, tarihi, tarımı, barajı ve insanının anlatılamayacağını, kentteki misafirperverliğin öğrenilmesi için herkesin Elazığ'a gitmesi gerektiğini söyledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş da çocukluk ve gençlik yıllarının geçtiği Elazığ'ın, Doğu'nun incisi olduğunu söyledi. Elazığ'da sanat ve siyaset adamları yetiştiğini dile getiren Ataş, kültürü, tarihi dokusuyla medeniyet beşiği olan Elazığ'ı Ankaralılarla buluşturanlara teşekür etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz da Elazığ'ın Doğu'da bulunan bir kültür şehri olduğuna işaret ederek, Harput'u ve Palu'su ile Doğu'nun tarihine damga vuran bir şehir özelliği taşıdığını aktardı.

Elazığ'ın kalkınma ve gelişme potansiyeli olan bir şehir olduğunu ifade eden Yılmaz, Uluova gibi önemli sulama projeleriyle, özel sektör yatırımlarıyla Elazığ'ın gelecekte çok daha güçlü ve kalkınmış bir il olacağını söyledi.

Etkinliğe, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz ve vatandaşlar katıldı.

Açılışın ardından Kahraman ve beraberindekiler, yöresel ürünlerin tanıtıldığı stantları gezdi.

Elazığ Tanıtım Günleri, 8 Ekim Pazar akşamına kadar ziyarete açık olacak.



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