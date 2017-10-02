Başkent EDAŞ'tan tahvil ihracı açıklaması

02.10.2017 17:00:07

Başkent Elektrik Dağıtım AŞ'den (Başkent EDAŞ), şirketin finansman ihtiyacının karşılanması amacıyla 1 milyar lirayı aşmayacak şekilde finansman bonosu veya tahvil ihraç edileceği bildirildi.

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, "Şirketimiz esas sözleşmesinin 11'inci maddesi ile verilen yetkiye istinaden, şirketin finansman ihtiyacının karşılanması amacıyla yurt içinde Türk lirası cinsinden toplam 1 milyar lira tutarını aşmayacak şekilde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, finansman bonosu veya tahvil ihraç edilmesine, ihraç işleminin onaylanacak ihraç belgesinin geçerlilik süresi olan bir yıl içerisinde şirket ihtiyaçları doğrultusunda birden fazla seferde gerçekleştirilmesine karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.



