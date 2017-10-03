Başkan Çakır Nezaket Okulları hakkında bilgi aldı

03.10.2017 14:05:01

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Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi'ne bağlı semt konaklarında 'Yeşeren Tohumlar Projesi' kapsamında açılan Nezaket Okullarını ziyaret ederek, bilgi aldı.Çarmuzu-Kiltepe Semt Konağı'ndaki Nezaket Okulu'na gelen Başkan Çakır, sınıfları gezdi. İlgililerden bilgi alan Başkan Çakır, çocuklarla yakından ilgilenerek sohbet etti. Başkan Çakır, ayrıca çocuklara çikolata hediye etti. Öğrenci ve öğretmenlere başarı dileklerini de ileten Çakır, daha sonra semt konağında yapılan diğer faaliyetlerle ilgili bilgi aldı. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi tarafından hayata geçirilen Nezaket Okulları, 4-6 yaş grubuna yönelik eğitim veriyor.Toplam 4 merkezde açılan Nezaket Okulları'nın 200 öğrencisi bulunuyor.