Basın toplantısında 'THY sürprizi'
AB Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Varheyli ile Arnavutluk Başbakanı Rama'nın basın toplantısı sırasında ikilinin arkasından Türk Hava Yollarına (THY) ait bir uçağın geçmesi ilginç görüntüler oluşturdu.
İSTANBUL
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HAKKARİ
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İSTANBUL
20:15:00
İftar vakti
ANKARA
19:57
ERZURUM
19:23
AB Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Varheyli ile Arnavutluk Başbakanı Rama'nın basın toplantısı sırasında ikilinin arkasından Türk Hava Yollarına (THY) ait bir uçağın geçmesi ilginç görüntüler oluşturdu.
İsrail polisinden Mescid-i Aksa'da cemaate saldırı
İsrail polisi, ses bombaları ve plastik mermiyle cemaate müdahale ederken, Filistinli gençler ise taşlar ve cam şişelerle karşılık verdi. Filistin Kızılay’ından yapılan yazılı açıklamada, Harem-i Şerif’te yaşanan olaylarda 178 Filistinlinin İsrail polisinin müdahalesinde yaralandığı belirtildi.
Yahudi asıllı Prof. G. Finkelstein'den İsrail'i yerden yere vuran sözler
Prof. Norman G. Finkelstein, Holokost Endüstrisi adlı kitabın yazarıdır. Anti-siyonist bir Amerikan yahudisidir. Yahudi soykırımının (holokost) sömürülmesiyle ilgili görüşleri ve Filistin davasına olan sempatisi nedeniyle radikal-siyonist yahudi çevrelerin hedefi olmuştur.