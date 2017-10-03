03.10.2017 19:13:10

Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdür Yardımcısı Dr. Mustafa Canbey, "Dijitalleşme alanında ciddi projeler hayata geçirildi. İLANBİS uygulaması, PDF'lerin kurumsal internet sitesi üzerinden yayımlanması tüm kesimleri memnun etti. Önümüzdeki yıldan itibaren elektronik defter uygulamasına da geçilecek." dedi.

Basın İlan Kurumundan (BİK) yapılan açıklamaya göre, "Basın Mensupları Eğitim Semineri", kurumun Darıca ilçesindeki tesislerinde düzenlenen sertifika töreniyle sona erdi.

BİK Genel Müdür Yardımcısı Dr. Canbey, burada yaptığı konuşmada, eğitim programının kurumsal ilişkilerin geliştirilmesi ve basın işletmeleri ile BİK arasındaki iş süreçlerinin doğru yönetilmesi anlamında büyük önem taşıdığını söyledi.

BİK'in en önemli görevlerinden birinin de gazete işletmeleri ile çalışanlarının haklarını korumak olduğuna işaret eden Canbey, şöyle konuştu:

"Dijitalleşme alanında ciddi projeler hayata geçirildi. İLANBİS uygulaması, PDF'lerin kurumsal internet sitesi üzerinden yayımlanması tüm kesimleri memnun etti. Önümüzdeki yıldan itibaren elektronik defter uygulamasına da geçilecek. Gazete gelirlerinin artırılması noktasındaki çalışmalar sonuçlandıkça kamuoyuyla paylaşılacak. Elbette yaptığımız çalışmalardan bahsedince dijitalleşme sürecinin nasıl yürüyeceğine ilişkin soru işaretleri oluşuyor. 'İnternet, gazeteleri tehdit mi ediyor?' sorusu kafamızı meşgul ediyor. Öngörüler dijitalleşmenin artarak devam edeceği yönünde. Basılı mecraların satış ve reklam gelirlerinde düşmeler var. Dijitalleşmede aksine bir durum söz konusu. Buna karşın ben tabloyu o kadar da karamsar yorumlamıyorum."

Canbey, sektörün sorunlarının çözümüne yönelik duyarsız kalmalarının mümkün olmadığına işaret ederek, gazeteciliğin ölmesine asla razı olmayacaklarına işaret etti.

- "Yerel gazetelerimizin ne kadar önemli olduğunu 15 Temmuz'da gördük"

Yazılı ve dijital basının bir araya gelerek hareket etmesinin önemini vurgulayan Canbey, gazetelerin içerik ve baskı kalitesinde yaşanan gelişme ile rekabetin daha da artacağına inandığını söyledi.



Canbey, gazetelerin düzgün şekilde işletilen internet sitelerinin kalitesi arttıkça, yeni desteklerin de peşinden geleceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Gazetesi olmayan internet haber siteleri resmi ilan istiyor. Daha önce buna ilişkin yapılmış çalışmalar var. Hukuki olarak onlar, dijital gazete kabul edilmeden, çalışanları basın mensubu sayılmadan bu konuya gelmemiz mümkün değil. Ancak biz bu alanı üzerinde durulması gereken bir konu olarak görüyor ve hazırlıklarımızı yapıyoruz. Mutlaka bununla ilgili çalışmalar yapılacaktır. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yaygın ve ulusal gazetelerde atılan manşetleri, '15 Temmuz ve Manşetler' adlı eserde bir araya getirdik. Özellikle yerel gazetelerimizin ne kadar önemli olduğunu o gün gördük. Vatan söz konusu olduğunda ortak dili kullanabildiklerini, 'söz konusu vatansa gerisi teferruattır' dediklerini gururla takip ettik. O nedenle gazetelerimizin hak ve hukuklarının korunmasını çok önemsiyoruz."

Konuşmaların ardından Canbey, 41 ilden yaklaşık 80 gazete temsilcisine sertifikalarını verdi.