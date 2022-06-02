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Başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan çocuk, yaşadığı korkuyu anlattı

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradığı anlar çevredekiler tarafından kaydedilen 11 yaşındaki çocuk, korku dolu anlar yaşadığını söyledi.

2022-06-02 22:31:44

Serhat Mahallesi'nde dün sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayarak yaralanan 6. sınıf öğrencisi Kaan Tanırgan, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Yaşadığı korkuyu anlatan 6. sınıf öğrencisi Kaan Tanırgan, okuldan döndükten sonra bisiklet sürmek için dışarı çıktığını, bu sırada yaklaşık 6 sahipsiz köpeğin saldırısına uğradığını söyledi.

Olay sırasında bacağından yaralanan Tanırgan, "Bisikletle dolaştığım sırada köpeklerle karşılaştım. Beni gördükleri anda havlamaya başladılar. Hepsi bir anda koşunca korkup kaçtım. Beni ısırdılar." dedi.

Tanırgan, çığlık attığını, çevrede bulunanların kendisini kurtardığını belirterek, çığlıklarını duyan annesiyle beraber hastaneye gittiklerini ifade etti.

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Saldırıya uğrayan çocuğun annesi Semra Tanırgan, "Sesleri duyunca hemen dışarı gittim. Çocuğumu kurtarmışlardı. Yanına gittiğimde de köpekler bize saldırmaya çalıştı. Orada bizim korkmamamız gerektiğini söylediler. Çocuğumu alıp hastaneye götürdüm, aşıları ve tedavisi orada yapıldı." diye konuştu.

Aynı bölgede daha önce de köpeklerin çocuklara saldırdığını ifade eden anne Tanırgan, eşinin sahipsiz köpekleri besleyenleri uyardığını anlattı.

Tanırgan, sokağa çıktıklarında köpek saldırısından korktukları için yollarını değiştirdiklerini, çiğ etle beslenen sahipsiz köpeklerin daha saldırgan olduğunu belirtti.

Öte yandan küçük çocuğun köpeklerden kurtulmaya çalıştığı anlar, aynı sitede oturan komşuları tarafından cep telefonuyla kaydedildi. AA

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