Başıboş köpek sorunu işte bu yüzden bitmiyor

Adana’da belediye görevlilerinin başıboş köpekleri toplamasını engelleyen bir grup vatandaş, olayla ilgili çekilen videoyu paylaşan diğer vatandaşlar tarafından sosyal medyada tepkiyle karşılandı.

Çok sayıda vatandaşın yaralamasıyla sonuçlanan başıboş köpek saldırılarıyla ilgili endişe ve şikayetler gündemdeki yerini koruyor. Adana Çukuova Belediye'sinin şehirdeki başıboş köpekleri toplarken bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülenirken şikayet konusu oldu.

Görüntüler sosyal medyada paylaşılırken başıboş köpek sorunu yeniden tartışma konusu oldu. Bazı vatandaşlar görevlilere tepki gösterirken diğer paylaşımcılar başıboş köpek sorunu karşısında onları sorumsuzca hareket etmekle suçlayarak görevlilere destek verdi.

Olayla ilgili sosyal medyada başıboş köpek sorununa yönelik açılan hesabın paylaşımında şu ifadeler kullanıldı:

"Yetkili kamu görevlileri başıboş her köpeği toplayabilirler. Memurun görevini yapmasına engel olmak suçtur

Görüntülerdeki olay geçtiğimiz aylarda Adana'da yaşanmıştır. Başıboş köpek olmaz!"

Çukurova Belediyesi'nden açıklama

Öte yandan aynı paylaşımın altına cevap yazan Çukurova Belediyesi'nin resmi hesabında şu açıklama yer aldığı görüldü:

“Merhaba, hiçbir şekilde köpek toplanma olayı yaşanmamıştır. Bu konuda tüm hayvansever hemşehrilerimiz 0543 867 75 01 nolu Veteriner İşleri Müdürlüğümüzden bilgi alabilir. Sağlıklı günler dileriz.”