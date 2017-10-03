Başbakan Yıldırım'dan Eskişehirspor'a ziyaret

03.10.2017 18:05:42

Başbakan Binali Yıldırım, "Hemşehrilerim (Eskişehirliler) Hırvatistan maçında muhteşemdi. O maçın kazanılmasında Eskişehir'in desteğinin, coskusunun büyük katkısı olduğunu bütün Türkiye biliyor. Cuma günkü maçta da aynı coşku ve destekle milli takımımız güçlü rakibi İzlanda karşısında çok iyi bir sonuç alacaktır." dedi.

Kentte bir dizi temaslarda bulunan Başbakan Yıldırım, Eskişehirspor Kulübü'nü ziyaret etti.

Yıldırım, Eskişehirspor Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde, Kulüp Başkanı Sinan Özeçoğlu, futbolcular Erkan Zengin, Bilal Aziz Özer ve kulüp çalışanları tarafından karşılandı.

Basına kapalı gerçekleşen ziyarette, Başbakan Yıldırım'a üzerinde isminin yazdığı 26 numaralı Eskişehirspor forması ve Devrim otomobilinin camdan yapılmış maketi hediye edildi.

Yıldırım, ziyaretin ardından A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası Elemeleri'nde Cuma günü Eskişehir'de İzlanda ile oynayacağı maça ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Türkiye'nin Hırvatistan ile yaptığı ve 1-0 kazandığı maçın Eskişehir'de oynandığını anımsatan Yıldırım, "Hemşehrilerim (Eskişehirliler) Hırvatistan maçında muhteşemdi. O maçın kazanılmasında Eskişehir'in desteğinin, coskusunun büyük katkısı olduğunu bütün Türkiye biliyor. Cuma günkü maçta da aynı coşku ve destekle milli takımımız güçlü rakibi İzlan'da karşısında çok iyi bir sonuç alacaktır. Şimdiden tüm Eskişehirlilerin gösterdiği bu milli duruş ve vatanseverlik dolayısıyla teşekkür ediyorum. Maça bütün hemşehrilerimizi bekliyoruz." diye konuştu.

Yıldırım, Eskişehirspor Başkanı Özeçoğlu'na da hayırlı olsun ziyaretinde bulunduklarını belirterek, Eskişehirspor'un hakettiği o şaşaalı dönemlere yeni yönetimiyle geleceğini söyledi.