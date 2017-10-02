Başbakan Yıldırım'dan acılı ailelere taziye telefonu

02.10.2017 23:32:16

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Başbakan Binali Yıldırım, Fransa'daki yangında hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının ailelerini arayarak, taziyelerini iletti.Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre Başbakan Yıldırım, Fransa'daki yangında hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının ailelerini arayarak taziyelerini iletti. Başbakan Yıldırım, bu olayın sorumlularının yargı önüne çıkarılması için süreci yakından takip edeceklerini söyledi.