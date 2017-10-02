Başbakan Yıldırım'dan acılı ailelere taziye telefonu
Başbakan Binali Yıldırım, Fransa'daki yangında hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının ailelerini arayarak, taziyelerini iletti
02.10.2017 23:32:16
Başbakan Binali Yıldırım, Fransa'daki yangında hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının ailelerini arayarak, taziyelerini iletti.
Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre Başbakan Yıldırım, Fransa'daki yangında hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının ailelerini arayarak taziyelerini iletti. Başbakan Yıldırım, bu olayın sorumlularının yargı önüne çıkarılması için süreci yakından takip edeceklerini söyledi.
Başbakan Binali Yıldırım, Fransa'daki yangında hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının ailelerini arayarak, taziyelerini iletti.
Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre Başbakan Yıldırım, Fransa'daki yangında hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının ailelerini arayarak taziyelerini iletti. Başbakan Yıldırım, bu olayın sorumlularının yargı önüne çıkarılması için süreci yakından takip edeceklerini söyledi.