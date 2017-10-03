Başbakan Yıldırım: Adı ne olursa olsun bu bir vahşettir

03.10.2017 15:36:39

Başbakan Binali Yıldırım, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde Alp Havacılık Helikopter İş Merkezi Tesisleri'nin açılış töreninde konuştu.

Başbakan Yıldırım, ABD'nin Las Vegas şehrindeki silahlı saldırıya ilişkin, "Neresinden bakarsanız, adı ne olursa olsun, bu bir vahşettir, bu bir cinnettir. Bu vesileyle hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifa diliyorum. Şunu bilin ki Türk halkı, Amerikan halkının acılarını en yürekten paylaşıyor." dedi.

"543 PROJE ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ"



2002'de sadece savunma sanayi ile alakalı 66 proje üzerinde çalışırken bugün 543 proje üzerinde çalıştıklarını belirten Yıldırım, bu projelerin toplam bütçe büyüklüğünün 60 milyar dolar olduğunu ifade etti.

"TÜRKİYE UZAY KURULMUŞ OLACAK"



Uzay ve havacılık teknolojilerinden ülke kalkınması ve milli güvenliğin sağlanması, doğal kaynakların tespiti ve bunun halkın refahı için kullanılması adına Türkiye Uzay Ajansı'nı kurma kararını aldıklarını hatırlatan Başbaka Yıldırım, "Bu kararı da tasarı, taslak olarak Meclise gönderdik. Bu yasama döneminde inşallah Türkiye Uzay Ajansı da kurulmuş olacak." şeklinde konuştu.

Başbakan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Sizler Amerika'nın lokomotifleri olarak, Amerika'nın teknolojisini, sanayisini, elindeki imkan ve kabiliyetleri sağlayan firmalar olarak bu güzel işbirliklerinin zarar görmemesi için elinizden gelen her türlü gayreti göstererek yukarıda yanlış adımların atılmaması için katkı koymalısınız. Bunu yaptığımız zaman, 15 Temmuz acısını bu ülkeye yaşatan alçaklara karşı Amerikan hükümetinin, yönetiminin bakışını değiştirdiğimiz zaman, Suriye'de IŞİD'le mücadele ederken Türkiye'nin canını yakan, sivil insanlarına zarar veren ve Amerika'dan aldığı silahları bizim insanımıza çeviren bu terör güruhlarıyla ilişkileri sınırlandırdığı zaman Amerika'yla olan ilişkilerimiz daha gelişecek, sizin için sadece Türkiye'de değil bütün bu coğrafyada çok daha kapsamlı bir işbirliğinin önü açılmış olacaktır."