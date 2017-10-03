SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKADÜNYAGÜNCELEKONOMİYAŞAMSPORÇEVİRİSAĞLIK5 SORUKÜLTÜREMLAKFOTOVİDEO

Başbakan Yıldırım: Adı ne olursa olsun bu bir vahşettir

Başbakan Yıldırım, ABD'nin Las Vegas şehrindeki silahlı saldırıya ilişkin, 'Neresinden bakarsanız, adı ne olursa olsun, bu bir vahşettir, bu bir cinnettir. Şunu bilin ki Türk halkı, Amerikan halkının acılarını en yürekten paylaşıyor' dedi.

Başbakan Yıldırım: Adı ne olursa olsun bu bir vahşettir
03.10.2017 15:36:39

Başbakan Binali Yıldırım, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde Alp Havacılık Helikopter İş Merkezi Tesisleri'nin açılış töreninde konuştu.

Başbakan Yıldırım, ABD'nin Las Vegas şehrindeki silahlı saldırıya ilişkin, "Neresinden bakarsanız, adı ne olursa olsun, bu bir vahşettir, bu bir cinnettir. Bu vesileyle hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifa diliyorum. Şunu bilin ki Türk halkı, Amerikan halkının acılarını en yürekten paylaşıyor." dedi.

"543 PROJE ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ"

2002'de sadece savunma sanayi ile alakalı 66 proje üzerinde çalışırken bugün 543 proje üzerinde çalıştıklarını belirten Yıldırım, bu projelerin toplam bütçe büyüklüğünün 60 milyar dolar olduğunu ifade etti.

"TÜRKİYE UZAY KURULMUŞ OLACAK"

Uzay ve havacılık teknolojilerinden ülke kalkınması ve milli güvenliğin sağlanması, doğal kaynakların tespiti ve bunun halkın refahı için kullanılması adına Türkiye Uzay Ajansı'nı kurma kararını aldıklarını hatırlatan Başbaka Yıldırım, "Bu kararı da tasarı, taslak olarak Meclise gönderdik. Bu yasama döneminde inşallah Türkiye Uzay Ajansı da kurulmuş olacak." şeklinde konuştu.

Başbakan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Sizler Amerika'nın lokomotifleri olarak, Amerika'nın teknolojisini, sanayisini, elindeki imkan ve kabiliyetleri sağlayan firmalar olarak bu güzel işbirliklerinin zarar görmemesi için elinizden gelen her türlü gayreti göstererek yukarıda yanlış adımların atılmaması için katkı koymalısınız. Bunu yaptığımız zaman, 15 Temmuz acısını bu ülkeye yaşatan alçaklara karşı Amerikan hükümetinin, yönetiminin bakışını değiştirdiğimiz zaman, Suriye'de IŞİD'le mücadele ederken Türkiye'nin canını yakan, sivil insanlarına zarar veren ve Amerika'dan aldığı silahları bizim insanımıza çeviren bu terör güruhlarıyla ilişkileri sınırlandırdığı zaman Amerika'yla olan ilişkilerimiz daha gelişecek, sizin için sadece Türkiye'de değil bütün bu coğrafyada çok daha kapsamlı bir işbirliğinin önü açılmış olacaktır."


    YORUM YAZ
Özbek: Yeni anlaşma için UEFA'dan davet bekliyoruz
Özbek: Yeni anlaşma için UEFA'dan davet bekliyoruz
Galatasaray Kulübü Başkanı Özbek, UEFA'dan Finansal Fair Play konusunda yeni bir anlaşma yapmak için davet beklediklerini söyledi.
03.10.2017 15:52:28
''Türkiye teknolojideki atılımını hızlandırıyor''
''Türkiye teknolojideki atılımını hızlandırıyor''
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü, '68 teknoloji geliştirme bölgesinden 55'inde Ar-Ge faaliyetleri sürdürülüyor' diye konuştu.
03.10.2017 14:28:21
Başbakan Binali Yıldırım konuşuyor
Başbakan Binali Yıldırım konuşuyor
Başbakan Binali Yıldırım, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde Alp Havacılık Helikopter İş Merkezi Tesisleri'nin açılış töreninde konuşuyor.
03.10.2017 15:10:48
Araç tescil ve sicil işlemlerini artık noterlikler yapacak
Araç tescil ve sicil işlemlerini artık noterlikler yapacak
Araç tescil ve sicil işlemlerinin 2018 yılından itibaren noterlikler tarafından gerçekleştirilecek.
03.10.2017 14:48:19
Boğaz'da kartpostallık görüntü
Boğaz'da kartpostallık görüntü

03.10.2017 14:50:35
33. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası sahibini buluyor
33. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası sahibini buluyor
Basketbolda 33. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın kazananı, yarın Ankara'da belli olacak.
03.10.2017 14:18:50
Neşet Ertaş'ın evi müze olacak
Neşet Ertaş'ın evi müze olacak
Neşet Ertaş'ın da bir süre yaşadığı, babası Muharrem Ertaş'a ait ev 'müze evi' olacak.
03.10.2017 14:02:27
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
'Göğüs dekoltesiyle sunulan haberleri erkekler hatırlamıyor'
'Göğüs dekoltesiyle sunulan haberleri erkekler hatırlamıyor'
Beyoğlu'nda kafeye silahlı saldırı
Beyoğlu'nda kafeye silahlı saldırı
Vergi zammı S-400 için
Vergi zammı S-400 için
Ahmet Hakan’a 'İhsan Şenocak' tepkisi: “Bin Türlü Şerefsizlik…”
Ahmet Hakan’a 'İhsan Şenocak' tepkisi: “Bin Türlü Şerefsizlik…”
İhsan Şenocak'tan Ahmet Hakan'a: Sebbiye memuru
İhsan Şenocak'tan Ahmet Hakan'a: Sebbiye memuru
Barzani'den TSK'nın askeri tatbikatına açıklama
Barzani'den TSK'nın askeri tatbikatına açıklama
O Rahibin telefonunda FETÖ’cü subay listesi
O Rahibin telefonunda FETÖ’cü subay listesi
İbadi: Referandum sonuçlarını tanımayacağız
İbadi: Referandum sonuçlarını tanımayacağız
'Türkiye harekât başlatırsa İsrail müdahil olur...'
'Türkiye harekât başlatırsa İsrail müdahil olur...'
Şam'dan IKBY açıklaması
Şam'dan IKBY açıklaması
Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyonluk soru heyecanı!
Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyonluk soru heyecanı!
'Kürtlükten istifa ediyorum...'
'Kürtlükten istifa ediyorum...'
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
'Kürtlükten istifa ediyorum...'
'Kürtlükten istifa ediyorum...'
Vergi zammı S-400 için
Vergi zammı S-400 için
Hizbullah'tan Barzani ve referandum iddiası
Hizbullah'tan Barzani ve referandum iddiası
Ülkü Ocakları'ndan Kerkük için 'kalaşnikoflu mesaj'
Ülkü Ocakları'ndan Kerkük için 'kalaşnikoflu mesaj'
Araştırma Üniversiteleri nelerdir? Hangi Üniversiteler Araştırma Üniversitesi olacak?
Araştırma Üniversiteleri nelerdir? Hangi Üniversiteler Araştırma Üniversitesi olacak?
Katalan yönetimi Başkanı Puigdemont: Direnişi Kürtlerden öğrendik
Katalan yönetimi Başkanı Puigdemont: Direnişi Kürtlerden öğrendik
Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Günü
Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Günü
İçki içenleri uyaran esnaf, kurşun yağmuruna tutuldu!
İçki içenleri uyaran esnaf, kurşun yağmuruna tutuldu!
ABD'de konsere silahlı saldırı
ABD'de konsere silahlı saldırı
Prof. Dr. Hilmi Bayraktar: Sınır bozulursa Türkiye'nin müdahale hakkı doğar
Prof. Dr. Hilmi Bayraktar: Sınır bozulursa Türkiye'nin müdahale hakkı doğar
Diyarbakır'da 'teröre lanet' yürüyüşü
Diyarbakır'da 'teröre lanet' yürüyüşü
Katalonya referandumu sonrası Avrupa'da aynı korku: Parçalanma başladı mı?
Katalonya referandumu sonrası Avrupa'da aynı korku: Parçalanma başladı mı?
TİMETÜRK BİYOGRAFİ
Elif Doğan Türkmen
Elif Doğan Türkmen
Mustafa Ali Balbay
Mustafa Ali Balbay
Uğur Arslan
Uğur Arslan
Ayetullah Humeyni
Ayetullah Humeyni
Kadim Durmaz
Kadim Durmaz

Timeturk.com

Sayfamızı Facebook'tan takip edin.


TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA DÜNYA GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM SPOR ÇEVİRİ SAĞLIK 5 SORU KÜLTÜR EMLAK EĞİTİM TEKNOLOJİ RÖPORTAJ MEDYA TARİH ANALİZ YEMEK TARİFLERİ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları