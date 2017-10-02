Başbakan Yardımcısı Şimşek gündemi değerlendirdi: (3)

02.10.2017 12:04:51

ANKARA - Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, "Motorlu taşıtlar vergisinden (MTV) elde edilecek ilave gelir 2,8 milyar liraysa sadece bir silah sistemine vereceğimiz miktar ki ülkemizin savunması için elzem, 9 milyar lira. Bir zaruret, ihtiyaç olmasa bu düzenlemeleri yapmazdık" dedi.



Şimşek, Fox TV'de katıldığı programda gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Avrupa'nın, İspanya'da Katalonya'nın bağımsızlık referandumu konusundaki tavrına, Suriye ile Irak'taki gelişmelere yaklaşımına ilişkin değerlendirmede bulunan Şimşek, Avrupa'da bugün 28 ülkenin, yüzlerce etnik grup ve mezhebin bulunduğunu belirtti.

"Birinci ve İkinci Dünya Savaşı'nda birbirlerini tabiri caizse boğazladılar" diyen Şimşek, bu savaşlarda milyonlarca insanın hayatını kaybettiğini ancak sonunda Avrupa'nın, farklılıklarını zenginlik olarak görerek birliktelik kurduğunu anlattı.

Şimşek, dikkatli olunmazsa Suriye ve Irak'taki benzer operasyonların bölgenin diğer büyük ve etkili ülkelerinde de oynanabileceğinin altını çizerek, şöyle devam etti:

"Türkiye üzerinde operasyon yapamazsınız. Türkiye'nin eksiklikleri olabilir ama çok muazzam bir demokrasi, laiklik deneyimi var. Demokrasimizin standartlarını yükseltme konusunda kararlıyız. Temel hak ve özgürlükleri geliştirme, hukuk devleti ilkesini pekiştirme konusunda kararlıyız. Başımıza gelen felaketlere birtakım tepkiler veriyoruz. OHAL de dahil bu tedbirleri, geçici tehditleri bertaraf etmek için alıyoruz."

Batman'da dağlık bir köyde, okuma-yazma bilmeyen, geçimlik tarım yapan bir ailenin çocuğu olduğuna dikkati çeken Şimşek, "İlkokula başladıktan sonra Türkçe'yi öğrenmiş bir Türkiye vatandaşıyım. Eşim Türk, Ankaralı. 3 çocuğumuz var. Ankara'da oturuyoruz. Önce insanım ve buranın vatandaşı olmaktan gurur duyuyorum. Eksikliklerimiz olabilir, bunları konuşarak gidereceğiz." ifadelerini kullandı.

- "Ret, inkar, asimilasyon siyasetine son verdik"

Şimşek, AK Parti hükümetleri döneminde özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Diyarbakır'daki konuşmasıyla daha önce "Kürt sorunu" diye bilinen sorunların aşıldığına işaret ederek, "Türkiye, önceki on yılların ret, inkar, asimilasyon siyasetine son vermiştir. Türkiye, kendi sorunlarını daha çok demokrasi, daha çok hak ve özgürlük, kardeşlik hukuku çerçevesinde çözmek için çaba göstermiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Şu anda İstanbul'un nüfus açısından belki de dünyanın en büyük Kürt şehri olduğunu belirten Şimşek, "İzmir, Antalya, Ankara da öyle. Bizi ayıramazlar. Biz zaten kardeşlik hukukunun gereğini yapıyoruz. Bugün terör olmasa, Güneydoğu Türkiye'nin en güçlü büyüme motoru olur." diye konuştu.

- KGF'den 320 binin üzerinde firma yararlandı

Şimşek, ekonominin geçen sene hain darbe girişimi ve terör olayları nedeniyle olumsuz etkilendiğini hatırlatarak, bu olağanüstü şoklara karşı hükümet olarak çok ciddi tedbirler aldıklarını söyledi.

Kredi Garanti Fonu'ndan (KGF) 320 binin üzerinde firmanın yararlandığına dikkati çeken Şimşek, ayrıca esnaflara uzun vadeli faizsiz kredi imkanı sağladıklarını anımsattı. İhracat, turizm ve istihdam teşvikleri de getirdiklerinin altını çizen Şimşek, "Bu sene istihdamda rekor kıracağız. Bu yıl net olarak en az 1 milyonun üzerinde istihdam söz konusu." dedi.

Şimşek, bu sene başında sosyal güvenlik prim ödemeleri gibi birçok yükümlülüğü yıl sonuna ötelediklerini, bunların hepsinin bir finansman maliyeti olduğunu ve söz konusu maliyetin bütçeyi de etkilediğini belirterek, "Hiçbir hükümet durup dururken vergi artışına gitmez." ifadesini kullandı.

Şu anda ekonominin kendi ivmesini kazandığını ve hızlı bir şekilde büyümeye devam ettiğini dile getiren Şimşek, kısmen enflasyondaki artışın da bunu yansıttığını, şirketlerin fiyatlama gücünü elde ettiklerini söyledi.

Şimşek, "Şu anda ekonominin yüzde 5,5 civarında büyüyeceğini tahmin ediyoruz. Bu, OECD ülkeleri arasında en yüksek büyüme oranıdır. G20 ülkeleri arasında Çin ve Hindistan'dan sonra üçüncü sıradayız. Bu büyüme kapsayıcı, manşet büyüme değil, gerçekten tabana yayılmış, istihdam yaratan güçlü bir büyüme söz konusu." değerlendirmesinde bulundu.

Hazine'nin yıllık borçlanma yasal limitinin aşılmasına ilişkin bir soru üzerine de Şimşek, şöyle konuştu:

"Bu sene ekonomiyi desteklemek için tedbirler aldık. Savunma Sanayii Destekleme Fonu'ndaki harcamalar öngörümüzün çok üzerinde. Belediyelerin sıkıntılarını gidermek için borç kesintilerini bir süre kaldırdık. Biz bütçe açığı kadar borçlanabiliyoruz. Bakanlar Kurulunun yüzde 10 ilave yetkisi var ama yeterli olmuyor. Meclise giden Torba Yasa Tasarısı'nda ilave borçlanma yetkisi için de bir madde var."

- Gıda fiyatları için düzenlemeler bu ay yayımlanacak

Şimşek, Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi'ne ilişkin bir soru üzerine de burada bir erken uyarı sistemi geliştirdiklerini, herhangi bir ürünün arzında sıkıntı yaşandığında gümrük vergilerinin düzenlenebildiğini anlattı.

Yaş meyve sebzenin Türkiye'de 100 milyar liralık bir piyasası olduğunun altını çizen Şimşek, burada fire oranının yüzde 25-30 civarında bulunduğunu hatta bazı ürünlerde bu oranın yüzde 50'ye kadar çıkabildiğini belirtti.

Şimşek, bu fireyi aşağı çekmek ve yaş meyve sebze fiyatındaki dalgalanmaları ve yükselmeleri sınırlandırmak için temel bir reform yaptıklarını ifade ederek, "Ekimden itibaren düzenlemeler hayata geçecek, bir geçiş süreci tanıyacağız. Hasattan itibaren tek kullanımlık ve çok kullanımlık ambalaj standartları getiriyoruz. Soğutucu dorselerle bu ürünlerin taşınmasını sağlayacağız. Pazar yerlerinin standartlarında da dünyadaki en iyi standartları baz alacağız. Satış noktalarında bu ürünlerin soğutuculu reyonlarda satılmasını sağlayacağız." diye konuştu.

Üretici ve tüketici arasındaki fiyat farkının en çok fireden kaynaklandığını dile getiren Şimşek, et üretim maliyetinin yüzde 60'ının yem maliyeti olduğunu bildirdi. Şimşek, "Yemin içeriğindeki temel ürünlerin yerli üretimini artırmak için meraların ıslahı konusunda bir proje başlatıyoruz. Et fiyatlarını aşağı çekmek için gümrük vergilerinde gerektiğinde düzenlemeler yapıyoruz." dedi.

- SPK kitle fonlamasında platformlara lisans verecek

Orta Vadeli Program'da (OVP) kitle fonlamasının yer aldığına dikkati çeken Şimşek, erken aşamada gelecek vadeden projeler bulunduğunu, bu projelere kaynak sağlamak için teminat noktasında kitle fonlamasının önemli olduğunu vurguladı. Şimşek, dünyada bu konuda farklı modeller bulunduğunu, birçok modelin Türkiye'de hayata geçtiğini ifade ederek, yasal mevzuat çıktıktan sonra Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) kitle fonlamaları platformlarına lisans vereceğini söyledi.

Şimşek, taşeron işçilere kadro konusunun da sorulması üzerine, "Bu sene sonundan önce bu konu tamamen çözülecek. Gerek Maliye Bakanlığımız gerek Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız bu konuları epey çalıştılar. Neredeyse artık nihai karar verme aşamasına gelindi ama hükümetimizin verdiği bir söz, Başbakanımız çok net bir şekilde bu sene bu sorunun çözüleceğini söyledi." değerlendirmesinde bulundu.

Geçen yıl yaşanan trafik sigortası primlerindeki yükselişlerin kontrol altına alınması ve inmesine ilişkin bir soru üzerine de Şimşek, sektörle ilgili belirsizliği ortadan kaldıracak düzenlemeleri yaptıklarını, istedikleri sonuçları alamadıkları için tavan fiyat uygulaması getirdiklerini belirtti. Şimşek, "Sektör zaman zaman şikayetçi olsa da şu an sistem iyi işliyor. Sigorta yapmaktan imtina edenler oldu, orada da bir havuz kurduk. Primlerde ciddi bir düşüş söz konusu. Olması gereken de buydu." diye konuştu.

- Her 100 liralık verginin 24 lirası eğitime harcanıyor

Şimşek, Türkiye'nin vergi sisteminin dünyayla uyumlu olduğuna dikkati çekerek, gelir vergisi, Vergi Usul Kanunu ve katma değer vergisi (KDV) konusunda yapılacak düzenlemeleri anımsattı. Önümüzdeki yılın ilk yarısına kadar bu vergi reformlarının hayata geçmesiyle verginin daha da tabana yayılacağını ifade eden Şimşek, "Biz 'mükemmeldir' demiyoruz. İyileştirilebilecek kısımları var, iyileştireceğiz." dedi.

Her 100 liralık verginin 24 lirasının eğitime harcandığına işaret eden Şimşek, Türkiye'de eğitime erişimde sorun yaşanmadığını, kalitenin artırılması için çaba gösterildiğini söyledi. Tekli eğitime geçmek istediklerinin altını çizen Şimşek, "Kimi illerde kapasite yetersiz olduğu için bazı öğrenciler sabahçı, bazıları öğlenci, ona da son veriyoruz." ifadesini kullandı.

Yabancı dil eğitiminde arayış içinde olduklarını belirten Şimşek, bu konuda yeni modeller üzerinde çalıştıklarını dile getirdi. Şimşek, vergilerin, eğitim, sağlık ve sosyal yardımlara gittiğini, milletten toplanan verginin yine millete harcandığını vurguladı.

- "Zaruret olmasa bu düzenlemeleri yapmazdık"

OHAL'e ilişkin sorular üzerine de Şimşek, şunları kaydetti:

"Durup dururken OHAL getirilmedi. Büyük terör eylemleri yapıldı, Doğu ve Güneydoğu'da önemli terör tehdidiyle karşı karşıyayız. OHAL'in bir sürü yetkisini kullanmıyoruz. Türkiye, birinci sınıf demokrasi, birinci sınıf hukuk devleti idealinden vazgeçmedi, vazgeçmeyecek, vazgeçemez. Başımıza gelen felaketlere karşı mecburen tepki verdik. FETÖ 40 yıllık problem, sıradan yöntemlerle çözemiyorsunuz. Biz de bu şartların olmasını istemeyiz fakat terör konusu gerçekten önemli. İlk defa yanıbaşımızda devlet niteliğini kaybetmiş ülkeler var."

Bedelli askerlik konusunda düzenlenen yoğun kampanyalara dikkat çekilmesi üzerine Şimşek, "Daha önce de çok net ifade edildi, 'gündemde değil' diye. Benim konum değil. Kampanyalar sürekli var." değerlendirmesinde bulundu.

Şimşek, yapılacak vergi artışlarının savunma harcamalarına gideceğinin anımsatılması üzerine "MTV'den elde edilen ilave gelir 2,8 milyar liraysa sadece bir silah sistemine vereceğimiz miktar ki ülkemizin savunması için elzem, 9 milyar lira. Bir zaruret ve ihtiyaç olmasa bu düzenlemeleri yapmazdık. Vatandaşımızın tepkisi değerlendirilecek. Farklı bir tedbirle telafi edilebilir mi, bakılacak." diye konuştu.

(Bitti)



