Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu'nun kabulü
04.10.2017 16:42:49
Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Sirus Seccad Gazi'yi kabul etti.
Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Sirus Seccad Gazi'yi kabul etti.
Çavuşoğlu, Türkiye'deki görevine yeni başlayan Seccad Gazi ve beraberindeki heyetle Çankara Köşkü'nde bir araya geldi.
Basına kapalı gerçekleşen ve yarım saat süren görüşmede, iki ülke arasındaki son gelişmelerin ele alındığı öğrenildi.