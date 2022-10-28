Başbakan Sunak'ı parmak sallayarak uyardı: Daha çok çalış

İngiltere'nin yeni Başbakanı Rishi Sunak, güney Londra'da hemşirelerle birlikte bir hastaneyi gezerken yaşlı bir hastanın parmak sallayarak söylediği uyarısıyla karşılaştı.

Başbakan Sunak bugün bir hastaneyi gezerken hemşirelerin maaşıyla ilgili bir hastanın uyarılarına muhatap oldu.

İngiltere'nin yeni Başbakanı Sunak'a 77 yaşındaki hasta Catherine Poole, Ulusal Sağlık Sistemi ile ilgili olarak 'daha çok çalışması' gerektiğini söyledi.

Yeni ameliyat olan ve önümüzdeki günlerde Croydon Üniversite Hastanesi'nden eve gitmeyi umut eden Poole, odasında sohbet etmek için gelen Başbakan Sunak'a ders verdi.

PARMAK SALLAYARAK UYARDI

Başbakan çömelmiş ve hastanede kendisine nasıl davranıldığını sorduğunda, kendisine iyi davranıldığını ancak hemşire maaşlarının artırılması gerektiğini hatırlattı.

Poole, Sunak'a "Onlara daha fazla ödeme yapmamanız üzücü" dedi.

Sunak, hükümetin bunun için uğraştığını söylerken yaşlı kadın parmağını sallayarak, "Hayır uğraşmıyorsunuz, daha çok uğraşmalısınız" dedi.

Ülke genelinde binlerce hemşire, sağlık çalışanları yükselen enflasyon nedeniyle daha yüksek ücret artışları talep ettiği için şu anda grevlere katılıyor.

MAAŞ SORUSUNA CEVAP VERMEDİ

Başbakan Sunak, ardından medyanın hemşire maaşlarıyla ilgili bir soruya cevap vermekten kaçındı.

Hemşirelerin maaşlarında gerçek zamanlı bir artış olmamasından memnun olup olmadığı sorulduğunda, "Croydon Hastanesi'nde burada olmak, burada doktorların ve hemşirelerin harika çalışmalarını görmek harika. Hükümetimin önceliklerinden biri, Covid biriken işleriyle mücadele etmek ve Ulusal Sağlık Sistemi'ni desteklemek olacak. Ülke olarak birçok zorlukla karşı karşıyayız, ancak ekonomiyi düzeltebileceğimize ve daha güçlü bir NHS'ye sahip olmak da dahil olmak üzere 2019 manifestosunun vaadini yerine getirebileceğimize eminim." ifadelerini kullandı.

DailyMail