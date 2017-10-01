Başbakan'dan Katalonya açıklaması

01.10.2017 22:07:07

TIMETURK | HABER MERKEZİ

Başbakan Binali Yıldırım, TBMM açılış resepsiyonunda yaptığı konuşmada, Katalonya'daki referandum gerginliğine ilişkin açıklamalarda bulundu. Yıldırım, "Kuzey Irak'ta karşı çıktığımıza göre, burada da karşı çıkmak normal. İşin arka planını incelemek lazım." dedi.

"ÖNCE AB TEPKİ GÖSTERMELİ"

Binali Yıldırım sözlerini şöyle sürdürdü:

Erken kanaat oluşturmak yanlış olur. En önce tepki vermesi gereken AB ülkeleri; onların hepsi bir devlet olduğu için bakalım ne tepki veriyorlar. Biz komşumuz için tepkiyi verdik. Onlar da kendi komşuları için tepki versinler görelim."