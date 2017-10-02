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Başbakan Binali Yıldırım'dan tartışmalı referandum açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım, 'Bizim tercihimiz, diplomatik, siyasi, ekonomik yönden bu meseleler çözülebilir. Bunun için de Türkiye olarak biz inisiyatif almaya hazırız' dedi.

Başbakan Binali Yıldırım'dan tartışmalı referandum açıklaması
02.10.2017 06:33:52


Başbakan Binali Yıldırım, 26. Dönem 3. Yasama Yılı dolayısıyla TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın ev sahipliğinde Meclis'te düzenlenen resepsiyonda gazetecilerin sorularını cevapladı. Yıldırım, bir soru üzerine, "Kuzey Irak da karşı çıktığımıza göre, burada da karşı çıkmak normal. Onların kendi mevzusu artık ne diyelim, işin arka planını incelemek lazım. Erken kanaat oluşturmak yanlış olur. En önce tepki vermesi gereken Avrupa Birliği ülkeleridir. Bunların hepsi bir devlet olduğu için bakalım ne tepki veriyorlar. Biz komşumuz için tepki verdik, onlar da kendi komşuları için tepki versinler de görelim" ifadelerini kullandı.

MTV'ye yapılan yüzde 40 zammın sorulması üzerine Yıldırım, "MTV, müzik televizyonundan mı bahsediyorsunuz? Onunla bizim alakamız yok. Ben cevabını verdim" diye konuştu.

"Irak'ta geri adım olur mu?" sorusuna Yıldırım, "Kuzey Irak'la bizim beklediğimiz şey şu, öyle burnunun doğrusunda aklına gelip oradaki yöneticilerin orada yaşayan Kürtlerin, Türkmenlerin, Arapların mutabakatını almadan verdikleri karar tamamen kişisel ikbal ve ihtiras kararıdır, bu karar bölgeye huzur getirmez. Refah getirmez, esenlik getirmez. Daha fazla sıkıntı getirir, daha fazla gözyaşı getirir, daha fazla kaos getirir. Yapılacak iş bellidir, Irak hükümetiyle otursunlar anayasanın belirlediği çerçeve içerisinde Kuzey Irak yönetiminin hak ve hukuku neyse bunlar garanti altına alınsın, bu konuda biz de destek veririz. Gereken katkıyı da yaparız ve böylece bu iş tatlıya bağlanmış olur. Aksi halde bu meselenin yönetilmesi gittikçe zorlaşıyor. Çünkü, dünyada kamuoyu desteği olmayan bir iş. Bunun ötesi etrafında sınır komşusu olan ülkeler, İran, Türkiye. Suriye bugün böyle ama o bile bu haline rağmen onlar da karşı. Dolayısıyla yani etrafı çepeçevre çevrilmiş, merkezi hükümet karşı bir bölgede burada yaşayan milyonlarca insana yapılan bu iş reva mı? Değil. Hala şanslarının olduğunu düşünüyorum" cevabını verdi.

Yıldırım, Irak Başbakanı ile görüştüğünü ve bir görüşmenin de olabileceğini belirtti.

"Bu meselenin çözümü için birinci derecede sorumlu ülke Irak'tır" diyen Yıldırım, "Irak Merkezi Hükümetidir. Adımları o atması lazım. Ortak sorumluluğumuz olan yerde de bizden açıkça destek istemesi lazım. Bize resmi yazılı talep üzerine biz bir başka ülkenin topraklarında faaliyet yapabiliriz. Ama bizim tercihimiz birinci derecede askeri tedbir değildir. Bizim tercihimiz, diplomatik, siyasi, ekonomik yönden bu meseleler çözülebilir. Bunun için de Türkiye olarak biz inisiyatif almaya hazırız" açıklamasında bulundu.

Başbakan Yıldırım, açıklamasında şunları kaydetti: "Tabii yani varsayımlar üzerine sonuç inşa edilmez, ortadaki durum belli. Bir referandum yapıldı, bu referandumu kimse tanımıyor sonuçlarını. Türkiye de İran da dahil, dünyanın birçok ülkesi bu referandum yok hükmündedir diyor. Şimdi o halde Kuzey Irak yönetiminin yapacağı şey, zaten kendileri de diyor, 'Bu referandum bizim bağımsızlık ilan edeceğimiz anlamına gelmiyor'. Ne için yaptınız? Merkezi hükümetle elimizi güçlendirelim, pazarlık edelim. Buyursunlar başlasınlar. Irak da buna hazır, İran da Türkiye de bu konuda desteğe hazır. Uluslararası kamuoyu da buna karşı çıktığı yok, pekala sorun büyümeden çözülme imkanı var."

Barzani yönetimi ile temas olup olmadığına ilişkin Yıldırım, "Yok. Talep öncesinde oldu ama sonrasında olmadı" dedi.

15 Temmuz sonrası yeni makam odasına ilk kez gitmesinin sorulması üzerine, "O odalar herkesi yorar. Kimler geldi kimler geçti. Geldik bir baktık, yıkıldıktan sonra yapılmış. O vesileyle Sayın Genelkurmay Başkanımızın bir konusu vardı, İran'a gitmeden önce, onunla orada bir görüşme yaptık. Yıkılan yerler yapılıyor da kaybedilen canlar gelmiyor. Akar, İran'a bugün gidiyor" açıklamasında bulundu.

TEOG'la ilgili soru üzerine Başbakan Yıldırım, "Çeşitli öneriler çalışıldı, bana da bilgi aktardılar. Yakın zamanda Bakanlar Kurulunda Milli Eğitim Bakanımız sunumunu yapacak ve son şekli verilecek" şeklinde konuştu.

Meclis Başkanı İsmail Kahraman'ın makamında yapılan görüşmeye CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun davet edilmediği yönündeki açıklamaları değerlendiren Yıldırım, "Onu ben bilemem, Kahraman Bey orada duruyor. Ben nereden bileyim kimi davet ettiklerini. (Görüşmenin içeriği) Sohbet, hayırlı olsun ziyareti. Bu, zaten gelenek. Çay, bisküvi koyuyor, oturuyorsun kalkıyorsun" dedi.

Irak'la ilgili liderler zirvesinin planlanıp planlanmadığının sorulması üzerine Başbakan Yıldırım, "Yok. Meclis'te gerek çalışmayı yaptık. Meclis'te zaten gerekli çalışmayı yaptık, tezkere öncesi görüştük. İcap ederse yine görüşürüz, gelişmeler bağlı olarak her zaman görüşeceğiz, konuşacağız. Milli menfaatlerimiz, memleket meselesi gündem olunca gerisi teferruat" diye konuştu.

Bir gazetecinin, "Seçim barajı ile düzenleme yeni yasama yılında görülecek mi?" sorusuna Yıldırım, "Henüz bir içerik konuşmamız söz konusu değil. Bir tarama yapılıyor, hangi yasalarda mecburi değişiklik yapılacak bunlar tespit ediliyor. Bunlar üzerinden çalışmaya girilecek. Gerek seçim kanunu gerek siyasi partiler kanunu konusu apayrı bir konudur. O tüm partilerin bir anlamda istişareyle görüşüp konuşulup yapılacak bir iş. Tek başımıza bizim düşünüp yapmamız zaten doğru olmaz. Hazırlıklar devam ediyor. Bu yasama yılında peyderpey gelir" cevabını verdi.


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