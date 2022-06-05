Başarılı kilo kaybı için ipuçları

Öğün atlamamaya dikkat edin ve her zaman elinizin altında sağlıklı, az yağlı atıştırmalıklar bulundurun. Kendinizi aç bıraktığınızda, daha fazla yemek yemeniz ve kötü yemek seçimleri yapmanız daha olasıdır. Sağlıklı, düzenli yemekler yemeye çalışın. Kötü yiyecek seçimleri yapmaya meyilli olduğunuzu bildiğiniz ortamlardan kaçının. İster sabah kahvesi molası, ister iş çıkışı arkadaşlarla toplantı olsun, herkesin aşırı yemeye meyilli olduğu bir zaman vardır. O zamanlar için başka aktiviteler veya dikkat dağıtıcı şeyler planlamaya çalışın veya bunlarla nasıl başa çıkacağınızı önceden planlayın ve buna bağlı kalın. Ara hedeflere ulaştığınızda kendiniz için yiyecek dışı ödüllere karar verin .Bir hatanız varsa, bu vazgeçmek için bir neden değildir .