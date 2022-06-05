Başarılı kilo kaybı için ipuçları
Kilo verme hedefleriniz ister 5 kilo vermeyi ister 50'den fazla kilo vermeyi içeriyor olsun, aynı prensipler ne kadar kilo vereceğinizi ve kilo kaybınızın ne kadar hızlı gerçekleşeceğini belirler. Sağlıklı bir vücut ağırlığının korunması sağlığa yararları vardır ve hem fiziksel hem de duygusal esenliği sürdürmek ve hastalıkları önlemek için önemlidir. Size vereceğimiz basit sağlıklı beslenme diyet ipuçlarını hatırlamak ve bunları uygulamaya koymak, herhangi bir özel diyet planı, kilo verme programı, fitness kitabı veya ilaç yardımı olmadan kilo vermeye yardımcı olabilir. (Posta)
Vücut ağırlığımızı, besin olarak aldığımız enerji miktarı ve günlük aktivitelerde harcadığımız enerji miktarı belirler. Kilonuz sabit kalıyorsa, bu muhtemelen günlük yaktığınız kalori miktarıyla aynı miktarda aldığınızın bir işaretidir. Zamanla yavaş yavaş kilo alıyorsanız, kalori alımınızın günlük aktiviteleriniz boyunca yaktığınız kalori sayısından fazla olması muhtemeldir. Yaşam tarzı ve çalışma alışkanlıkları, her gün ne kadar kalori yememiz gerektiğini kısmen belirler. İşi ağır fiziksel emek gerektiren bir kişi, günün çoğunda masa başında oturan birinden (hareketsiz bir iş) doğal olarak daha fazla kalori yakar. Yoğun fiziksel aktivite gerektiren işleri olmayan kişiler için egzersiz veya artan fiziksel aktivite yakılan kalori miktarını artırabilir.
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Kilo kaybı için en iyi yaklaşım, fiziksel aktivite yoluyla yaktığınız kalori miktarını artırırken, yediğiniz kalori miktarını azaltmaktır. Yarım kilo ( 500 gr) kaybetmek için yaklaşık 3.500 kalori harcamanız gerekir. Bunu ya yiyecek tüketiminizi azaltarak, fiziksel aktiviteyi artırarak ya da ideal olarak ikisini birden yaparak başarabilirsiniz. Düzenli egzersiz ile birlikte yeme alışkanlıklarının değiştirilmesi, uzun vadede kilo vermenin en etkili yoludur.
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KİLO VERMEYİ İSTEMELİSİNİZ
Yaşam tarzınızda değişiklik yapma konusunda gerçekten kararsızsanız veya bunu başkasını memnun etmek için yapıyorsanız, muhtemelen başarısız olursunuz. Değişiklik yaparken, yaşam tarzınız için neyin doğru olduğuna karar verin. En iyi arkadaşınızın diyet ve egzersiz planı, sağlık alışkanlıklarınız ve ilgi alanlarınız için tamamen yanlış olabilir. Anahtar, sizin için çalışan bir sistem bulmaktır. Mükemmel değilseniz kendinizi suçlamayın. Aşırı yemeyi azaltma girişiminde bir kez başarısız olursanız, bu kilo kontrolünde başarısız olduğunuz ve pes etmeniz gerektiği anlamına gelmez.
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Kötü bir seçim yaptığınızı kabul edin, ancak bu kötü seçimin yemek planınızın geri kalanını etkilemesine izin vermeyin. Aynı şey egzersiz için de geçerlidir. Birkaç antrenmanı atlamak, tekrar yola çıkamayacağınız anlamına gelmez. Kilo kontrolü her zaman mükemmel seçimler yapmayı içermez; daha ziyade, kötü olanlardan daha sık iyi sağlık seçimleri yapmaya çalışmakla ilgilidir.
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KENDİNİZİ AÇ BIRAKMAYIN
Öğün atlamamaya dikkat edin ve her zaman elinizin altında sağlıklı, az yağlı atıştırmalıklar bulundurun. Kendinizi aç bıraktığınızda, daha fazla yemek yemeniz ve kötü yemek seçimleri yapmanız daha olasıdır. Sağlıklı, düzenli yemekler yemeye çalışın. Kötü yiyecek seçimleri yapmaya meyilli olduğunuzu bildiğiniz ortamlardan kaçının. İster sabah kahvesi molası, ister iş çıkışı arkadaşlarla toplantı olsun, herkesin aşırı yemeye meyilli olduğu bir zaman vardır. O zamanlar için başka aktiviteler veya dikkat dağıtıcı şeyler planlamaya çalışın veya bunlarla nasıl başa çıkacağınızı önceden planlayın ve buna bağlı kalın. Ara hedeflere ulaştığınızda kendiniz için yiyecek dışı ödüllere karar verin .Bir hatanız varsa, bu vazgeçmek için bir neden değildir .
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Çevrenizi sağlıklı yiyeceklerle doldurun. Cips ve şekerleme gibi yüksek kalorili, düşük besleyici aperatiflerden kurtulun. Ancak patlamış mısır (tereyağını tutun, Parmesan peyniri serpintilerini deneyin), az yağlı peynir ve yoğurt, meyve, ilave şekersiz hazır kakao, şekersiz çubuklu dondurma veya pudingler gibi birçok sağlıklı seçeneğin de mevcut olduğunu unutmayın. İnterneti veya yemek kitabı koleksiyonunuzu inceleyin ve denemek istediğiniz az yağlı tarifleri belirleyin. Yemeğe yeşil salata ile başlamak bile, yemeğe biraz vitamin ve lif eklerken yüksek kalorili ana yemeği daha az yemenizi sağlayabilir . Kaynak: Posta
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