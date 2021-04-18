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Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman: Enteresan bir dönem

Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman, 2-1 mağlup oldukları Fenerbahçe maçı sonrası konuştu.

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18.04.2021 22:24:28
Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman: Enteresan bir dönem

Süper Lig'in 35'inci haftasında Fenerbahçe'ye 1-0 öne geçtiği maçta 2-1 kaybeden Başakşehir'de teknik direktör Aykut Kocaman maç sonu açıklamalarda bulundu. 33 puanla küme düşme hattında 18'inci sırada kalan ve tehlikeyi yakından hisseden Aykut Kocaman bu konuya değindi.

''Akıl alır gibi değil''

Başakşehir açısından çok ilginç bir sezon olduğunu vurgulayan Aykut Kocaman, “Herhalde dönemin en kritik tarafı burası olacak. Başladığım dönemden itibaren 6 penaltı kullandık. 4 tanesini kaçırdık. 2 tanesini de hakemler, bu VAR'daki genel uygulama oraya doğru döndü, verilen karar dönmüyor ama 2 penaltı iptal edildi. Enteresan bir dönem. Başakşehir için ilginç, çok ilginç bir sene geçiyor. Şu oyun kalitesine çıkabilen bir takımın, Şampiyonlar Ligi'yle başladığı bir sezonda şu anda küme düşme hattında olması akıl alır gibi değil ama bu oyun ne yazık ki böyle bir oyun” dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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