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Başakşehir'in yeni belediye başkanı belli oldu

İstanbul'un Başakşehir ilçesinin yeni belediye başkanı Yasin Kartoğlu oldu

Başakşehir'in yeni belediye başkanı belli oldu
04.10.2017 17:01:09
İstanbul'un Başakşehir ilçesinin yeni belediye başkanı Yasin Kartoğlu oldu.

Mevlüt Uysal'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olmasından sonra boşalan Başakşehir belediye başkanlığı görevi için bugün seçim yapıldı. Daha önce Uysal'ın yardımcısı olan AK Parti'li aday Yasin Kartoğlu, Başakşehir Belediye Başkanı seçildi.

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