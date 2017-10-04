Başakşehir'in yeni belediye başkanı belli oldu
Başakşehir Belediye Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Yasin Kartoğlu yeni belediye başkanı olarak seçildi.
04.10.2017 16:47:20
NE OLMUŞTU?
Başakşehir Belediye Başkanlığı için seçim bugün yapıldı. Başakşehir Belediye Başkanlığı'na AK Parti'nin adayı Yasin Kartoğlu seçildi. Kartoğlu, Başakşehir Belediye Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyordu.
NE OLMUŞTU?
Kadir Topbaş, 22 Eylül'de görevinden istifa ettiğini açıklamıştı. Kadir Topbaş'tan boşalan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na, 28 Eylül'de Başakşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal seçilmişti
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