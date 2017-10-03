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Barzani'den 'tehdit' ziyareti

Barzani'den 'tehdit' ziyareti

IKBY'nin referandumu sonrası yaşanan gelişmelerden biri olan Barzani'nin dünkü Kerkük ziyareti için, bölgedeki yerel kaynaklar tarafından sınırda tatbikat yapan Türkiye ve İran'a tehdit mesajı olduğu yorumları yapıldı.

Barzani'den 'tehdit' ziyareti
03.10.2017 14:00:16

TIMETURK | HABER MERKEZİ

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY)'nin 25 Eylül'de gerçekleştirilen bağımsızlık referandumu sonrası yaşanan gelişmeler tüm hızıyla sürüyor.

Barzani dün Türkmen kenti Kerkük'e gitti ve Kerkük eski Valisi Necmeddin Kerim'i ziyaret etti. Bölgedeki kaynaklar gerçekleştirilen bu ziyaretin, sınırda tatbikat yapan Türkiye ve İran'a tehdit mesajı olduğunu söyledi.

ERDOĞAN "KERKÜK'ÜN TARİHİNDE YOKSUNUZ" DEMİŞTİ

Barzani'nin Kerkük'teki gövde gösterisinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, “Kerkük, tartışmalı bölgedir. Bunlar ne diyor? ‘Kerkük bizimdir.' Sen ne diyorsun? Kerkük'ün tarihinde siz var mısınız? Yoksunuz. Kuzey Irak'ta bağımsız bir devlet kurulmuyor. Tam tersine birileri tarafından keyifle deşilecek, sürekli kanayan bir yara açılıyor” açıklamasından sonra gelmesi dikkat çekti. Öte yandan Türkiye ve İran'ın tatbikatlarına karşı Barzani yönetimi tarafından sınıra peşmerge güçleri sevk edilmesi de 'meydan okuma' olarak değerlendiriliyor.

AÇIK TAHRİK VE PROVOKASYON

Kerkük Milletvekilli Hasan Turan, "Barzani, alenen tüm kesimleri tahrik ediyor. Irak Federal Güçleri Havice'de DEAŞ'a karşı savaşırken Kerkük merkeze yapılan bu ziyaret sadece provokasyon niteliği taşıyor” diye konuştu. “Sergilenen tahrik bölgede durumu daha da güçlendiriyor” diyen Hasan Turan, önümüzdeki gün ve saatlerde herşey olabilir şeklinde konuştu.

ADIM ADIM İŞGAL GİRİŞİMİ

Resmi statüsü Erbil merkezli IKBY'e bağlı olmayan Kerkük'e ilk provokatif ziyaret sabah saatlerinde sözde eğitim bakanı tarafından yapıldı. Sözde bakan Peştivan Sadık ve azledilen vali Necmeddin Kerim'le birlikte Erbil'den gelen heyet, dün başlayan yeni egitim-öğretim dönemi ile ilgili konuşmalar yaptı. Kerkuk'te eğitim dilinin Kürtçe olacağı ve bu kapsamda sekiz yeni okulun hizmete gireceğinin konuşulduğu toplantıda Necmeddin Kerim, "Kerkük artık Kürdistan'a bağlandı” dedi. Öğle saatlerinde ise Mesud Barzani Kerkük'e geldi. Sözde kuvvet komutanları ile basına kapalı “güvenlik toplantısını” Irak, İran ve Türkiye sınırında yapılan tatbikatlara karşı  mesajı olarak değerlendiren bölge kaynakları, Kerkük'ün özellikle seçilmesinin ise kararlılık göstergesi olduğunu vurguluyorlar.




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