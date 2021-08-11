Bartın'da sel felaketi: 1 ölü, 1 kayıp

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Bartın ve Sinop'taki aşırı yağışlarla ilgili yaptığı açıklamada, "Bartın Kumluca Beldesi ve çevresinde aşırı yağışlar nedeniyle sel ve heyelanlar meydana gelmiş, bir vatandaşımız kaybolmuştur.

Sinop Ayancık ilçemizde de aşırı yağışlar sele dönüşmüş ve bazı binaları su basmıştır. Valilerimiz başkanlığında gerekli müdahaleler yapılmaktadır" ifadelerini kullandı.