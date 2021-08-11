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Bartın'da sel felaketi: 1 ölü, 1 kayıp

Bartın'ın Ulus ilçesinde sel nedeniyle bazı bölgelerde köprüler yıkıldı, yollar hasar gördü. Heyelan nedeniyle Bartın-Karabük yolu ulaşıma kapandı. Kalp krizi geçiren 1 kişi hayatını kaybetti, sele kapılan 1 kişi aranıyor.

Bartın'da sel felaketi: 1 ölü, 1 kayıp
11.08.2021 09:46:28
Bartın'da sel felaketi: 1 ölü, 1 kayıp

Bartın'ın Ulus ilçesi ile ilçeye bağlı Kumluca ve Abdipaşa beldesinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

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Bartın'da sel felaketi: 1 ölü, 1 kayıp

Ani bastıran sağanak nedeniyle heyelanlar meydana geldi. Bartın-Karabük karayolunun Yenihan mevkisinde oluşan heyelan nedeniyle yol ulaşıma kapandı.

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Bartın'da sel felaketi: 1 ölü, 1 kayıp

MAHSUR KALANLAR KURTARILDI

Yolun göçtüğü anlarda bir araç sel sularına kapıldı. Araçtaki 2 kişi AFAD ekipleri ve vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Abdipaşa beldesinin Yenihan köyünde evlerde mahsur kalan 20 kişi ekipler tarafından kurtarıldı.

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Bartın'da sel felaketi: 1 ölü, 1 kayıp

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sel nedeniyle heyecanlanan bir kişi kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Evinin yıkılması sonucu sele kapılan bir vatandaşı arama çalışmaları sürüyor.

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Bartın'da sel felaketi: 1 ölü, 1 kayıp

KÖPRÜLER YIKILDI, ARAÇLAR SUYA KAPILDI

Kumluca beldesi Zafer köyünden geçen Herkeme deresinin taşması nedeniyle bazı araçlar suya kapıldı. Bölgeye ulaşım sağlayan bazı köprüler de yıkıldı. Çok sayıda otomobil sele kapıldı.

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Bartın'da sel felaketi: 1 ölü, 1 kayıp

Bölgedeki son durumu TRT Haber'de anlatan Bartın Valisi Sinan Güner, "Ulus ilçesine bağlı Abdipaşa ve civar köylerde aniden bastıran aşırı yağışlar sebebiyle köprülerin yıkıldığı, yolların heyelan sebebiyle kapandığı yönünde ihbarlar geldi. Bizler de hemen müdahale ettik. Suya kapılan araçlar vardı, o araçlardaki vatandaşlarımızı kurtardık. Tahliye edilmesi gereken köyleri tahliye ettik. Şu anda iki köye ulaşamıyoruz. Köylere köprüyle ulaşım sağlandığı için köprüler yıkılmış durumda. Her türlü imkanı kullanarak, yeni yollar yaparak bu iki köye ulaşmaya çalışıyoruz. Onun dışında bir sorunumuz kalmadı. Bir can kaybı ihbarı var fakat henüz bölgeye ulaşamadığımız için bunu doğrulayamıyoruz. Bir vatandaşımız kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti, bir vatandaşımız kayıp. 80 yaşında bir kadın, evinin yıkılması sonucu sele kapılarak kayboldu. Arama çalışmaları sürüyor" dedi.

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Bartın'da sel felaketi: 1 ölü, 1 kayıp

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Bartın ve Sinop'taki aşırı yağışlarla ilgili yaptığı açıklamada, "Bartın Kumluca Beldesi ve çevresinde aşırı yağışlar nedeniyle sel ve heyelanlar meydana gelmiş, bir vatandaşımız kaybolmuştur.

Sinop Ayancık ilçemizde de aşırı yağışlar sele dönüşmüş ve bazı binaları su basmıştır. Valilerimiz başkanlığında gerekli müdahaleler yapılmaktadır" ifadelerini kullandı.

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Bartın'da sel felaketi: 1 ölü, 1 kayıp

Çataklı, arama kurtarma çalışmaları için çevre illerden takviye ekipler sevkedildiğini belirterek, gelişmeleri AFAD'dan takip ettiklerini söyledi.

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Bartın'da sel felaketi: 1 ölü, 1 kayıp
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Bartın'da sel felaketi: 1 ölü, 1 kayıp
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