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Bartın'da maden işçilerinin minibüsü devrildi: 11 yaralı

Bartın’da, maden işçilerini taşıyan minibüsün yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, devrilmesi sonucu 11 işçi yaralandı.

Bartın'da maden işçilerinin minibüsü devrildi: 11 yaralı
23.09.2021 10:52:45
Bartın'da maden işçilerinin minibüsü devrildi: 11 yaralı

Kaza, saat 07.30 sıralarında, Bartın- Amasra yolu Uğurlar köyü mevkisinde meydana geldi. Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'nde çalışan işçileri taşıyan İsa Yıldırım (47) yönetimindeki 74 AT 568 plakalı minibüs, yağmurla kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, bariyerlere çarparak, devrildi. 

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Bartın'da maden işçilerinin minibüsü devrildi: 11 yaralı

Yan yatan minibüs, yaklaşık 50 metre sürüklenerek, yol ortasında durdu. Kazada minibüste bulunan 11 işçi yaralandı.

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Bartın'da maden işçilerinin minibüsü devrildi: 11 yaralı

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ekipleri geldi. Yaralılar, ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. 

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Bartın'da maden işçilerinin minibüsü devrildi: 11 yaralı

Minibüs şoförü İsa Yıldırım, “İşçileri Amasra'dan aldım, Bartın'a getiriyordum. Minibüs bir anda kaymaya başladı. Yol kenarındaki bariyere çarptım sonra sürüklendik ve yol ortasında durduk. Şu anda ağır yaralımız yok. Arkadaşlarımız hepsi ayakta, ufak tefek yaraları olduğunu biliyoruz. Geçmiş olsun” dedi. 

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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Bartın'da maden işçilerinin minibüsü devrildi: 11 yaralı
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Bartın'da maden işçilerinin minibüsü devrildi: 11 yaralı
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Bartın'da maden işçilerinin minibüsü devrildi: 11 yaralı
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Bartın'da maden işçilerinin minibüsü devrildi: 11 yaralı
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Bartın'da maden işçilerinin minibüsü devrildi: 11 yaralı
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