Bartın'da maden işçilerinin minibüsü devrildi: 11 yaralı

Minibüs şoförü İsa Yıldırım, “İşçileri Amasra'dan aldım, Bartın'a getiriyordum. Minibüs bir anda kaymaya başladı. Yol kenarındaki bariyere çarptım sonra sürüklendik ve yol ortasında durduk. Şu anda ağır yaralımız yok. Arkadaşlarımız hepsi ayakta, ufak tefek yaraları olduğunu biliyoruz. Geçmiş olsun” dedi.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.