03.10.2017 16:27:20

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Katalonya'da yasa dışı ilan edilmesine rağmen 1 Ekim'de gerçekleştirilen bağımsızlık referandumunun ardından başlayan grevle birlikte Barselona'da metro istasyonları kapatıldı.Pazar günü gerçekleştirilen bağımsızlık referandumunda polisin şiddet kullanması, hak ve özgürlüklerin ihlali nedeniyle genel grev ilan edildi. Katalonya'da Pazar günü yapılan ve yüzde 90 'evet' oyu çıkan bağımsızlık referandumunun ardından İspanya'da siyasi kriz devam ediyor. Katalonya'da devam eden genel grevle birlikte tansiyonun yüksek olduğu bölgede toplu taşımacılık, özel sektör ve temel hizmetlerin etkilendiği belirtildi. Barselona'da düzenlenen protesto gösterilerine binlerce kişi katıldı.Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont ise oylamanın geçerli olduğunu ve Katalan parlamentosunun tek taraflı olarak bağımsızlık ilan edileceği ihtimalini arttırdığını aktardı. Puigdemont, Madrid ile uzlaşma çağrısında bulundu.