Barış Alper Yılmaz adım adım Beşiktaş'a

Beşiktaş, TFF 1.Lig ekiplerinden Keçiörengücü'nde forma giyen Barış Alper Yılmaz'a talip oldu.

Siyah-Beyazlılar, yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarına başladı.

Genç yetenek takibe alındı

Genç yeteneklerin peşinde olan Kara Kartal'ın, 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü kulübünde forma giyen Barış Alper Yılmaz'ı listesine eklediği bildirildi. Ümit Milli Takımımız'ın da formasını giyen 20 yaşındaki sol kanat oyuncusu, bu sezon Başkent ekibiyle 33 maça çıkıp 6 gol ve 5 asistle oynadı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.