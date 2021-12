Barikatsız Bir Dünya İçin Engellere Pedal Çevirdiler

'Hayata Pedal Çeviriyoruz' sloganıyla Şişli'de bir araya gelen gönüllüler farkındalık oluşturmak amacıyla engellere karşı pedal çevirdi.

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Barikat Sanat Atölyesi Derneği ve ÜNSPED Spor Kompleksi işbirliğiyle engelli bireyler için farkındalık oluşturmak amacıyla Şişli'de bir bisiklet turu düzenlendi. "Hayata Pedal Çeviriyoruz" sloganıyla bir araya gelen gönüllü bisikletçiler ve engelli bireyler tandem bisikletlere binerek Şişli'den Zeytinburnu'na kadar pedal çevirdi. Sosyal sorumluluk projesi kapsamında pedal çeviren gönüllüler ve engelli bireyler ikili bisikletlere binerek tüm engellere karşı farkındalık oluşturdu.

Engelli bireylerin ailelerinden bağımsız, özerk birer birey olduklarını söyleyen Dr. Öğretim Üyesi Sevgi Sadedil, "İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi olarak bu etkinliğe katılıyoruz. Bizler engelli bireylerin yaşama katılım haklarını savunuyoruz ve engelli bireylerin hakları konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla bu etkinliği düzenledik. Bugün hayata pedal çevireceğiz. Biliyorsunuz toplumda bakış açısı yanlış bakış açısı var. Örneğin engelli durumun anormal bir durum olduğu veya trajik ve patolojik bir durum olduğuna yönelik kanaat var. Aslında bu tamamen engelli olma durumu tamamen farklılık. Sadece bir farklılık ve göz rengi saç şekli gibi bir farklılık. Engelli bireylerin ailesine bağımlı bireyler değiller. Özerk bireyler buradaki tek engel aslında toplumun onları engellemiş olması ile ilgili bir durum. Özel bir birey olarak hareket edebilirler buna dikkat çekmeye çalışacağız. Buradan ÜNSPED'e gidecekler Zeytinburnu'na. Orada bisiklet turu tamamlamış olacak. Barikat Sanat Atölyesi Derneği ve biz de İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi olarak etkinlikte bulunduk” diye konuştu.

Engellilerin bir gün değil de her gün hatırlanması gerektiğini belirten engelli sporcu Ahmet Dönmez, "Engelli sporcuyum üç yıldır yarış bisikleti kullanıyorum tek bacakla. Bugün de organizasyona katılmak için geldim. Görme engelli arkadaşlarımıza tandem ile gezdireceğiz ikili bisikletle. Ben zaten kendim engelli sporcuyum, tek bacakla kullanıyorum. Koltuk değneği ve tekerlekli sandalye kullanmıyorum. Bisikletim artık benim bir nevi uzvum ve sol bacağım oldu. Bugün organizasyona katılmak için Adana'dan geldim. Biz engelliler günün sadece bir gün hatırlanmasını istemiyoruz. Biz bu ülkede ve bu şehirde yaşıyoruz. Biz bu dünyada bu durumu her gün yaşıyoruz. Bizi her gün hatırlasınlar, destek olsunlar istiyoruz. Dünyayı sevgi kurtaracak” ifadelerini kullandı.

Organizasyon hakkında konuşan Barikat Film Festivali Başkanı Hüseyin Nacar ise, “3 Aralık Dünya Engelliler Günü. Biz bunu bir güne sığdırmak değil de kutlama yerine anma nitelikli olarak bu yıl da farkındalık olsun diye engelli arkadaşlarımız hayata pedal çevirecek. Bisikletçiler ve engelli arkadaşlarımız pedal çevirecek. Spor ve sanat iyileştirir. Biz bunların kimyasal silahlardan daha güçlü olduğuna inanıyoruz. Bu bir sosyal sorumluk projesi. Bu proje kapsamında İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi'ne, ÜNSPED'e ve İstanbul Valiliği'ne, Kültür Bakanlığı'na teşekkür ediyoruz” dedi.

Organizasyonun ev sahipliğini yapan ÜNSPED yöneticisi Semra Demirer, “Yüreklerdeki ve zihinlerdeki engelleri kaldırmalıyız. Ben bir güne sığdırılan kutlamaları sevmiyorum. Tüm emek verenler bisiklete binenler ve yardımcı olanlar hepsine minnettarız. Çünkü büyük bir farkındalık çalışması bu. Naz ve sporun beyin ve bedenin ahenkli dansı olduğunu düşünüyorum. Gözünüz bazı renkleri görmeyebilir ama yüreğimizde öyle rengarenk gökkuşağı vardır ki bizim gibi görenlerden çok daha topluma faydalı işler yapar bu güzel insanlar” diye konuştu.