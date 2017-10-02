SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKADÜNYAGÜNCELEKONOMİYAŞAMSPORÇEVİRİSAĞLIK5 SORUKÜLTÜREMLAKFOTOVİDEO

Barcelona-Las Palmas maçının seyircisiz oynanması

Barcelona Kulübü Başkanı Bartomeu: 'Katalonya'nın durumunun ne olduğu ve nasıl acı çektiğimizi tüm dünyaya göstermek istedik'

Barcelona-Las Palmas maçının seyircisiz oynanması
02.10.2017 01:06:01
Barcelona Kulübünün başkanı Jose Maria Bartomeu, Katalonya'da yasa dışı referandum nedeniyle çıkan olaylardan dolayı seyircisiz oynanan Las Palmas maçıyla ilgili "Katalonya'nın durumunun ne olduğu ve nasıl acı çektiğimizi tüm dünyaya göstermek istedik." dedi.

Bartomeu gazetecilere yaptığı açıklamada, "Katalonya'da olanları (jandarma ve ulusal polisin müdahalesi) güçlü bir şekilde kınıyoruz. Barcelona Kulübü her zaman kendi geleceğine karar verme hakkının ve demokratik ifade özgürlüğünün yanında oldu. Bunlar Barça'nın tarihsel olarak savunduğu değerler ve bizim yaptığımız da bu. Barça, halkın yanındadır." şeklinde konuştu.

Las Palmas maçına çıkmamaları halinde 6 puan kaybedeceklerini hatırtlatan Bartomeu, maçın ertelenmesine ilişkin girişimlerinin kabul edilmemesinden dolayı seyircisiz oynama kararını aldıklarını belirtti. Bartomeu, "Başkan olarak aldığım en zor karardı. Yöneticiler, futbolcular ve teknik heyet hep birlikte toplandık. Barça'nın tüm dünyaya gönderebileceği en güçlü mesaj buydu. Kararı ben aldım. Futbolcular, olanlardan dolayı çok endişeliydi. Bu şekilde oynamanın mevcut duruma yardımcı olacağını düşündüler. Umarım bu güçlü mesaj tüm dünyaya ulaşmıştır." ifadelerini kullandı.

Bartomeu, ayrıca Profesyonel Futbol Ligi (LFP) kurumunun Las Palmas maçını ertelemesi gerektiğini savunarak, LFP'nin kararına ilişkin itirazlarını UEFA'ya yapacaklarını bildirdi.


        YORUM YAZ
    Minibüs ile kamyonet çarpıştı: 11 kişi yaralandı
    Minibüs ile kamyonet çarpıştı: 11 kişi yaralandı
    Adana’nın Kozan ilçesinde minibüs ile kamyonetin çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.
    02.10.2017 06:35:51
    Başbakan Binali Yıldırım'dan tartışmalı referandum açıklaması
    Başbakan Binali Yıldırım'dan tartışmalı referandum açıklaması
    Başbakan Binali Yıldırım, 'Bizim tercihimiz, diplomatik, siyasi, ekonomik yönden bu meseleler çözülebilir. Bunun için de Türkiye olarak biz inisiyatif almaya hazırız' dedi.
    02.10.2017 06:33:52
    Mevlüt Çavuşoğlu: Dondurma ihtimali var, olmalı da
    Mevlüt Çavuşoğlu: Dondurma ihtimali var, olmalı da
    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Irak'taki tartışmalı referandum hakkında, 'Eğer durdurmazlarsa daha atacağımız adımlar olur. Biz hala bekliyoruz ki, iptal etsinler. Esasen başından herkes söylediği zaman 'Erteliyorum' dese masada çok güçlü olacaktı, herkes onun destekçisi olacaktı' dedi.
    02.10.2017 06:33:23
    Erdoğan'dan MTV zammı açıklaması
    Erdoğan'dan MTV zammı açıklaması
    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MTV zammına ilişkin, 'Şuandaki zam oranını Bakanlar Kurulumuz tekrar değerlendirirse o değerlendirmeden sonra ne yapılabilir, hükümetimizin takdiridir' dedi.
    02.10.2017 06:32:53
    Devlet Bahçeli'den Genel Kurul'a katılmayan HDP'lilere ilişkin açıklama
    Devlet Bahçeli'den Genel Kurul'a katılmayan HDP'lilere ilişkin açıklama
    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, HDP'li milletvekillerinin yeni yasama yılı açılış törenine katılmamalarına ilişkin, 'Mecliste bulunmaları veya bulunmamaları arasında bizim açımızdan fazla bir fark yoktur' dedi.
    02.10.2017 06:32:39
    İsmail Kahraman: Görüşmede genel temenniler ve yeni dönem konuşuldu
    İsmail Kahraman: Görüşmede genel temenniler ve yeni dönem konuşuldu
    TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Meclis'te resepsiyon sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yapılan görüşmeye ilişkin değerlendirmede bulunarak, görüşmede genel temenniler ve yeni dönemin konuşulduğunu belirtti.
    02.10.2017 06:32:25
    Abdülhamit Gül: Gülen'in iade edilmesi konusunda engel kalmadı
    Abdülhamit Gül: Gülen'in iade edilmesi konusunda engel kalmadı
    Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, FETÖ elebaşı Gülen'in iadesine ilişkin, 'İadesiyle ilgili dosya tamamlandı. Şu an iade edilmesi konusunda hiçbir teknik ya da belge anlamında eksiklik kalmadı' dedi.
    02.10.2017 06:31:42
    Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
    TİMETÜRK SON HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Katalan yönetimi Başkanı Puigdemont: Direnişi Kürtlerden öğrendik
    Katalan yönetimi Başkanı Puigdemont: Direnişi Kürtlerden öğrendik
    İspanya karıştı... Katalanlara müdahale başladı
    İspanya karıştı... Katalanlara müdahale başladı
    Körfez'in yeni maşası 'Türk gazeteciler' mi?
    Körfez'in yeni maşası 'Türk gazeteciler' mi?
    Hizbullah'tan Barzani ve referandum iddiası
    Hizbullah'tan Barzani ve referandum iddiası
    3 kapıya ortak operasyon
    3 kapıya ortak operasyon
    Sokakta kadını yumruklayan saldırgan yakalandı
    Sokakta kadını yumruklayan saldırgan yakalandı
    Ortaylı: Türkiye’nin en önemli sorunu Kerkük ve Erbil Türkleri
    Ortaylı: Türkiye’nin en önemli sorunu Kerkük ve Erbil Türkleri
    Amerika sınırımıza yığınak yapıyor
    Amerika sınırımıza yığınak yapıyor
    Şırnak'ta üs bölgesine saldırı
    Şırnak'ta üs bölgesine saldırı
    Fakıbaba'dan et açıklaması
    Fakıbaba'dan et açıklaması
    Katalonya'da referandum sona erdi
    Katalonya'da referandum sona erdi
    Ruslar Facebook'u ülkeden çıkarıyor!
    Ruslar Facebook'u ülkeden çıkarıyor!
    TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
    SON YORUMLANANLAR
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sofuoğlu'na 'geçmiş olsun' telefonu
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sofuoğlu'na 'geçmiş olsun' telefonu
    Ortaylı: Türkiye’nin en önemli sorunu Kerkük ve Erbil Türkleri
    Ortaylı: Türkiye’nin en önemli sorunu Kerkük ve Erbil Türkleri
    Körfez'in yeni maşası 'Türk gazeteciler' mi?
    Körfez'in yeni maşası 'Türk gazeteciler' mi?
    Meclis'te davet tartışması
    Meclis'te davet tartışması
    Katalan yönetimi Başkanı Puigdemont: Direnişi Kürtlerden öğrendik
    Katalan yönetimi Başkanı Puigdemont: Direnişi Kürtlerden öğrendik
    TSK Göktürk harflerini yasakladı mı?
    TSK Göktürk harflerini yasakladı mı?
    Ülkü Ocakları'ndan Kerkük için 'kalaşnikoflu mesaj'
    Ülkü Ocakları'ndan Kerkük için 'kalaşnikoflu mesaj'
    İran'da Aşura etkinlikleri
    İran'da Aşura etkinlikleri
    Taşkent'te kurulacak turizm bölgesi Türk şirketine emanet
    Taşkent'te kurulacak turizm bölgesi Türk şirketine emanet
    Bahçeli: Kerkük ikinci Kerbela olmasın
    Bahçeli: Kerkük ikinci Kerbela olmasın
    Yılmaz: TEOG yerine 3 alternatif hazırlıyoruz
    Yılmaz: TEOG yerine 3 alternatif hazırlıyoruz
    Hizbullah'tan Barzani ve referandum iddiası
    Hizbullah'tan Barzani ve referandum iddiası
    TİMETÜRK BİYOGRAFİ
    Ebubekir Sofuoğlu
    Ebubekir Sofuoğlu
    Ekrem İmamoğlu
    Ekrem İmamoğlu
    Emre Mor
    Emre Mor
    Lale Karabıyık
    Lale Karabıyık
    Kamil Okyay Sındır
    Kamil Okyay Sındır

    Timeturk.com

    Sayfamızı Facebook'tan takip edin.


    TIMETURK

    GÜNDEM POLİTİKA DÜNYA GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM SPOR ÇEVİRİ SAĞLIK 5 SORU KÜLTÜR EMLAK EĞİTİM TEKNOLOJİ RÖPORTAJ MEDYA TARİH ANALİZ YEMEK TARİFLERİ AJANS
    Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
    KÜNYE
    YAYIN İLKELERİ
    İLETİŞİM
    REKLAM
    SİTENE EKLE
    RSS
    Sosyal Medya Hesapları