Barcelona, Katalonya için arabuluculuk yapacak

04.10.2017 22:41:05

Barselona Kulübü, Barselona Barosunun girişimiyle bağımsızlık yanlısı girişimler nedeniyle gerginliklerin yaşandığı Katalonya'daki krize çözüm bulmak için kurulan "Uzlaşma, Diyalog ve Arabuluculuk için Bağımsız Komisyonu"na katıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, komisyonun "mevcut siyasi duruma anlaşmalı bir çözüm bulunmasına yardımcı olmayı amaçladığı" vurgulandı.

DİYALOG VE SAYGI DEĞERLERİNE BAĞLI BİR KULÜP

Açıklamada, Katalonya'nın sportif anlamda referansı sayılan ve uzlaşma, diyalog ile saygı değerlerine bağlılığı olan bir kulüp olarak komisyona katılma kararı alındığı belirtildi.

Barselona Kulübü, 1 Ekim'deki yasa dışı bağımsızlık referandumunda polisin bazı oy kullanma merkezlerine yönelik müdahalesinden dolayı Las Palmas maçını seyircisiz oynama ve 3 Ekim'deki genel greve katılma kararlarıyla Katalonya için başlattığı girişimlerin bir devamı olarak komisyona katıldığını duyurdu.

"DİYALOĞUN TAMAMEN KOPTUĞU BİR NOKTADAYIZ"

Kulüp, Barselona Barosu Başkanı Maria Eugenia Gay'ın başkanlığında kurulan söz konusu komisyonda, Barcelona Üniversitesi, Otonom Üniversitesi, Katalonya Avukatlık Konseyi, Katalonya'daki UTG ve CCOO işçi sendikaları, Barcelona Ticaret Odası, Ekonomistler Odası gibi çok sayıda sivil toplum kuruluşunun yer aldığını belirtti.

Komisyonu Başkanı Gay ise yaptığı açıklamada, "Diyaloğun tamamen koptuğu bir durumdayız. Katalan halkının özgür şekilde sandıkta kendini ifade edebilmesini sağlayacak, herkes için faydalı olacak bir çözüm bulabilmek için tüm enerjimizle çalışacağız." dedi.