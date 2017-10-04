SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKADÜNYAGÜNCELEKONOMİYAŞAMSPORÇEVİRİSAĞLIK5 SORUKÜLTÜREMLAKFOTOVİDEO
Barcelona, Katalonya için arabuluculuk yapacak

Barcelona, Katalonya için arabuluculuk yapacak

Katalonya'daki krize çözüm bulunması amacıyla Barcelona Barosu'nın girişimiyle kurulan komisyona Barcelona kulübü de katıldı.

Barcelona, Katalonya için arabuluculuk yapacak
04.10.2017 22:41:05

Barselona Kulübü, Barselona Barosunun girişimiyle bağımsızlık yanlısı girişimler nedeniyle gerginliklerin yaşandığı Katalonya'daki krize çözüm bulmak için kurulan "Uzlaşma, Diyalog ve Arabuluculuk için Bağımsız Komisyonu"na katıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, komisyonun "mevcut siyasi duruma anlaşmalı bir çözüm bulunmasına yardımcı olmayı amaçladığı" vurgulandı.

DİYALOG VE SAYGI DEĞERLERİNE BAĞLI BİR KULÜP

Açıklamada, Katalonya'nın sportif anlamda referansı sayılan ve uzlaşma, diyalog ile saygı değerlerine bağlılığı olan bir kulüp olarak komisyona katılma kararı alındığı belirtildi.

Barselona Kulübü, 1 Ekim'deki yasa dışı bağımsızlık referandumunda polisin bazı oy kullanma merkezlerine yönelik müdahalesinden dolayı Las Palmas maçını seyircisiz oynama ve 3 Ekim'deki genel greve katılma kararlarıyla Katalonya için başlattığı girişimlerin bir devamı olarak komisyona katıldığını duyurdu.

"DİYALOĞUN TAMAMEN KOPTUĞU BİR NOKTADAYIZ"

Kulüp, Barselona Barosu Başkanı Maria Eugenia Gay'ın başkanlığında kurulan söz konusu komisyonda, Barcelona Üniversitesi, Otonom Üniversitesi, Katalonya Avukatlık Konseyi, Katalonya'daki UTG ve CCOO işçi sendikaları, Barcelona Ticaret Odası, Ekonomistler Odası gibi çok sayıda sivil toplum kuruluşunun yer aldığını belirtti.

Komisyonu Başkanı Gay ise yaptığı açıklamada, "Diyaloğun tamamen koptuğu bir durumdayız. Katalan halkının özgür şekilde sandıkta kendini ifade edebilmesini sağlayacak, herkes için faydalı olacak bir çözüm bulabilmek için tüm enerjimizle çalışacağız." dedi.


    YORUM YAZ
Silopi-Habur sınırında tatbikat sürüyor
Silopi-Habur sınırında tatbikat sürüyor
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Silopi-Habur bölgesinde başlattığı tatbikatlar sürüyor. Tatbikatlara 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel de katıldı.
04.10.2017 22:24:23
Van'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Van'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Van'ın Tuşba İlçesi'nde Richter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.
04.10.2017 22:20:43
İzmir'de DEAŞ'lı terörist kıskıvrak yakalandı
İzmir'de DEAŞ'lı terörist kıskıvrak yakalandı
İzmir'de, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu tespit edilen Suriye uyruklu bir kişi, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonda kıskıvrak yakalandı.
04.10.2017 21:48:16
İzlanda Milli Takımı Türkiye'de
İzlanda Milli Takımı Türkiye'de
2018 Dünya Kupası Grup Eleme maçında Türkiye ile karşılaşacak olan İzlanda Milli Takımı Türkiye'ye geldi.
04.10.2017 21:47:42
Antalya'da gelin ve damada şok: En mutlu günleri zehir oldu
Antalya'da gelin ve damada şok: En mutlu günleri zehir oldu
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, düğün öncesi fotoğraf çektirmeye giden gelin ve damadın içinde bulunduğu araç konvoyu kaza yaptı.
04.10.2017 21:47:27
'500 bin bağımsız birimi yenileyeceğiz'
'500 bin bağımsız birimi yenileyeceğiz'
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, kentsel dönüşüm programı kapsamında 500 bin bağımsız birimi yenileyeceklerini, bu kapsamdaki yasanın yakında çıkacağı söyledi.
04.10.2017 21:34:07
Devlet Bahçeli'den sert çıkış: Kazdığı kuyuya düşecek
Devlet Bahçeli'den sert çıkış: Kazdığı kuyuya düşecek
Manisa'ya giden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Irak'ın kuzeyinde IKBY tarafından yapılan referanduma sert tepki gösterdi.
04.10.2017 21:32:51

Timeturk.com

Sayfamızı Facebook'tan takip edin.


TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA DÜNYA GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM SPOR ÇEVİRİ SAĞLIK 5 SORU KÜLTÜR EMLAK EĞİTİM TEKNOLOJİ RÖPORTAJ MEDYA TARİH ANALİZ YEMEK TARİFLERİ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları