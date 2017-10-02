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Barcelona'da antrenmanlar iptal, eylemlere katılacaklar...

Barcelona'da antrenmanlar iptal, eylemlere katılacaklar...

İspanya'nın Katalan futbol ekibi Barcelona'dan yapılan açıklamada, bağımsızlık girişimlerine destek verildiğini, yarın genel greve katılacağını açıkladı.

Barcelona'da antrenmanlar iptal, eylemlere katılacaklar...
02.10.2017 21:11:07

Barcelona Kulübü, Katalonya'daki bağımsızlık yanlısı girişimlere desteğini sürdürüyor.

Kulüp, yarınki genel greve katılacağını, ofislerini kapatacağını ve antrenman yapılmayacağını açıkladı.

Barcelona Yönetim Kurulu'nun olağanüstü toplantısından sonra Nou Camp Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan kulüp başkanı Josep Maria Bartomeu, "Katalonya'nın yaşadığı gerçeği dünyaya açıklamaya devam edeceğiz." dedi.

"KATALONYA'YA SADIĞIZ"

Katalonya'da yapılan yasa dışı bağımsızlık referandumu ve bununla bağlantılı olaylarda Barcelona Kulübünün, Katalan halkının yanında yer almaya devam edeceğini vurgulayan Bartomeu, sözlerine şöyle devam etti:

"Tarihi bir dönemden geçiyoruz ve ülkemizin özgürlüklerine daha çok bağlıyız. Vatandaşlara saygı çerçevesinde siyasi bir çözüm bulunmasını savunuyoruz. Katalonya'ya sadık bir bağlılığımız var ve bunu elimizdeki tüm imkanlarla göstereceğiz. Dün demokrasiyi savunanlarla ve saldırıların mağdurlarıyla dayanışma içindeyiz."

Bartomeu, referandumda oy kullanma merkezlerine müdahale eden İspanya ulusal polisinin "orantısız güç kullandığını" öne sürerek, Katalonya'da son yıllardaki kendi geleceğine karar verme hakkı ve referandum girişimlerine destek verdiklerini hatırlattı.

İspanya'da tartışma konusu olan, Barcelona Kulübünün girişimiyle La Liga'nın 7. haftasındaki Las Palmas maçının seyircisiz oynanmasıyla ilgili de açıklamalar yapan Bartomeu, "Katalan yerel polisi maçın normal şartlarda oynanabileceğini bize söyledi. Güvenlikle ilgili maçı iptal etmek için hiçbir sebep yoktu. Biz, Katalonya'nın yaşadığı olağanüstü durumdan dolayı maçın ertelenmesini istedik. Ama kabul edilmeyince de ülkemizin yaşadıklarını tüm dünyaya göstermek için seyircisiz oynama kararı aldık. Bu benim başkan olarak aldığım en zor karardı." şeklinde konuştu.

LA LİGA'DAN AYRILACAK MI?

"Katalonya'nın olası bir tek taraflı bağımsızlık ilanında Barcelona, La Liga'yı bırakacak mı? Fransa veya İngiltere liglerinde oynama seçeneklerini değerlendiriyor musunuz?" sorusuna Bartomeu, "Katalonya olarak zor anlar yaşıyoruz. Zamanı geldiğinde yönetim kurulumuz sakin bir şekilde kararını alacaktır." cevabını verdi. 

Bartomeu, konuşmasını "Yaşasın Barça, yaşasın Katalonya" diyerek tamamladı.

Barcelona Kulübü Sözcüsü Josep Vives ise "Bundan sonra Barcelona için Katalonya dışında İspanya'da deplasman maçı oynamak daha mı zor olacak?"  sorusuna verdiği cevapta, "Barcelona için deplasmanda oynamak her zaman zordur. Çünkü her takım bize karşı kazanmak istiyor. Bizim kulüp olarak savunduğumuz değerler var. Kimseyi karşımıza almak istemiyoruz. Umarım bize karşı düşmanlık olmaz." ifadelerini kullandı.


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