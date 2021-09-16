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“Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı” Bu akşam TRT 1'de başlıyor…

TRT 1’in merak ve heyecanla beklenen dev projesi “Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı” bu akşam saat 20.00’de başlıyor.

2021-09-16 09:07:05
Sadakataşı’ndan Filistinli mültecilere gıda ve ilaç yardımı

Sadakataşı’ndan Filistinli mültecilere gıda ve ilaç yardımı

Sadakataşı Derneği, ekonomik krizin yaşandığı Lübnan'da zor şartlar altında hayatlarını sürdüren Filistinli mültecilere gıda ve ilaç yardımı ulaştırdı.
Motosikletle takip ettikleri emlakçıyı silahla vurdular

Motosikletle takip ettikleri emlakçıyı silahla vurdular

Olay, geçen pazartesi saat 19.15 sıralarında Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Motosikletli 2 kişi, emlakçı olduğu öğrenilen Ersin A.'yı takip etti. Ersin A., otomobilini park edip dışarıya çıkınca, 2 şüpheliden biri yanında getirdiği tabanca ile ateş açtı. Tabancadan çıkan mermiler Ersin A. ile o sırada yoldan geçen bir kadının bacağına isabet etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, saldırganlar motosikletle kaçtı. Yaralanan emlakçı ile kadın sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. 2 yaralının da durumunun iyi olduğu öğrenildi. Sokak ortasında yaşanan dehşet anları çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülere saldırganın ateş ettiği, şüphelilerin kaçtığı anlar yansıdı.
Taliban’ın lunapark eğlencesi

Taliban’ın lunapark eğlencesi

Taliban militanları Pazartesi günü Kabil Şehir Parkı'nda gezinirken ve Kabil Hayvanat Bahçesi'ndeki hayvanları kontrol ederken görüntülendi. Abdul Karim isimli Taliban militanı, 'Eğleniyorum ve gördüğünüz herkes benim arkadaşım. Allahın izniyle her yerde güvenlik var, Taliban her yerde güvenliği sağladı' dedi.
'Ayrılmaz dostlar'

'Ayrılmaz dostlar'

Çiftlik sahibi Nebil Eyikeyf, sevimli dostların birbirinden ayrılmadığını söyledi. 'Ayrılmaz dostlar' dediği kedi ve köpeğinin beraber büyüdüğünü anlatan Eyikeyf, şöyle konuştu: 'Ben onları hiç birbirinden ayırmıyorum. Sabah 'günaydın' dediğimde koşarak yanıma geliyorlar, daha kapıda karşılıyorlar. Yedikleri ekmeği birlikte bölüşüyorlar. Kıskançlık ve fesatlık yok, 'hepsi benim olsun' diye mücadele etmiyorlar. Birbirleriyle sarmaş dolaş 24 saatleri böyle geçiyor. İnsanlar birbirleriyle anlaşmakta güçlük çekiyor, insanlara da biraz örnek olmasını diliyorum.'
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