'Barbaros Hayrettin Paşa' sismik araştırma gemisi Filyos Limanı'na geldi
'Barbaros Hayrettin Paşa' sismik araştırma gemisi Filyos Limanı'na geldi
İSTANBUL
20:07:00
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BURSA
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ANKARA
19:50
SİVAS
19:33
ERZURUM
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HAKKARİ
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İSTANBUL
20:07:00
İftar vakti
ANKARA
19:50
ERZURUM
19:16
'Barbaros Hayrettin Paşa' sismik araştırma gemisi Filyos Limanı'na geldi
Kanuni Sultan Süleyman'ın eşi Hürrem Sultan'ın 1552'de Mescid-i Aksa'nın Meclis Kapısı'na 100 metre mesafede yaptırdığı bu tekke, asırlardır ayakta... Haseki Sultan Tekkesi, aşevi olarak hizmet veren bir mutfak, fırın, yemek salonu, malzemelerin bulunduğu bir kiler, eskiden atların bağlandığı bir ahır ve Hürrem Sultan'ın emriyle daha sonra binaya dahil edilen bir mescitten oluşuyor. İsrail işgalinin başladığı 1948'den önce Osmanlı devletinin vakfettiği dükkanlardan karşılanan tekke giderlerinin, İsrail'in dükkanlara el koyması nedeniyle halihazırda İslami Vakıflar Dairesinin ayırdığı bütçe ve hayırseverlerin bağışlarıyla finanse edildiği belirtiliyor.
Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajıyla birlikte, “AKINCI eğitimlerimizde ilk haftamızı bu gece sahura kadar toplam 65 sorti uçarak tamamladık. Ülkemiz ve insanlık için emek veren, gönül veren, dirsek çürüten, alın teri döken herkesin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü kutlu olsun…” ifadelerini kullandı.
Kars'ın Digor ilçesinde ilkbaharda açan mavi kardelenler doğayı renklendirdi. Çetin geçen kış sonrası hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği ilçede, ilkbaharla oluşan doğal güzellikler göz kamaştırıyor. Ovaları kaplayan ve bilimsel adı 'scilla siberica' olan mavi kardelenler, baharın yeşil tonlarıyla bütünleşti. Vatandaşlardan Hüseyin Can Aktaş, 'İlkbaharda burası çok güzel oluyor, birçok çiçek, yeşil ve karlar arasında çıkmaya başladı. Biz de bu güzel doğada, temiz havada hayvanlarımızı otlatıyoruz.' dedi.