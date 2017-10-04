Bank Asya'ya para yatırması için eşini boşanmakla tehdit etmiş

04.10.2017 17:00:07

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Denizli'de FETÖ/PDY duruşmasında tutuklu yargılanan S.T. isimli kadın, eşinin kendisini Bank Asya'ya para yatırmazsa boşanmakla tehdit ettiğini söyledi. S.T.'nin, kocası tarafından telefonuna yüklenen 'Bylock'un whatsap ve g-mail görünümlü yüklediğini söylemesi üzerine mahkeme başkanı 'Ne programmış' diyerek tepki gösterdi.Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında farklı meslek gruplarında 'Bylock' kullandıkları tespit edilen 7 tutuklu, 1 firar ve 15 tutuksuz kadın sanığın yargılandığı davanın duruşması, Denizli 3. Ağır Ceza Mahkemesince Denizli Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki salonda görüldü.Öğretmen ve hemşire kadınların yargılandığı davada verilen ifadelerde ise ilginç detaylar dikkat çekti. Eşinin ilk olarak Denizli İş Adamları Derneği'nde (DİAD) daha sonra Denizli Sağlık Derneği'nde (DESADER) çalıştığını söyleyen S.T. kendisinin Bank Asya'ya para yatırmak için kocası H.T tarafından boşanmak ile tehdit edildiğini ileri sürdü.MAHKEME BAŞKANI KENDİ TELEFONUNDAN 'BYLOCK'UN FOTOĞRAFINI GÖSTERDİEşinin iş bulmak için Kırgızistan'a gideceğini söylemesine inandığını fakat eşinin kaçtığını sonradan anladığını iddia eden S.T., telefonundaki 'bylock' programının eşi tarafından 'gmail ve 'whatsap' olarak yüklediğini söylemesi mahkeme başkanını da şaşırttı. S.T'nin avukatı 'bylock' programının, 'gmail ve whastsap' görünüm ile de kullanılabildiğini iddia etti. Bu durum karşısında ise mahkeme başkanı "Ne programmış" diyerek tepkisini dile getirdi.Mahkeme başkanı kendi telefonundan 'bylock'un fotoğrafını S.T.'ye gösterdi. Telefondan 'Bylock' fotoğrafına bakan S.T. ise programı tanımadı. Sanık S.T., eşinin Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) birçok gezi ve organizasyonunu gerçekleştirdiğini belirterek özellikle iş adamları davasında adı geçen birçok sanığın ismine ifadesinde yer verdi. Sanık S.T., gezilerde herkesin cemaat gezisi olduğunu bildiğini ve cemaat okullarının da ziyaret edildiğini, kimsenin de bu durumdan rahatsız olmadığını söyledi.DESADER üyesi birçok doktor ve hemşirenin bu gezilere katıldığını anlatan S.T., Ürdün, Bosna Hersek ve hac organizasyonları hakkında gezilere katılan birçok ismi de mahkemeye anlattı. Kocası H.T.'nin 2014 yılında Bank Asya'ya para yatırmak için arabasını sattığını ve kendisini de boşanmakla tehdit ettiğini söyleyen S.T., baskı ile Ziraat Bankasındaki hesabından parayı çekerek, Bank Asya'ya yatırdığını kaydetti.Evinde eşinin cemaatten arkadaşları geldiğinde telefonu kapatıp odanın dışına bıraktıklarını belirten S.T., kendisini odaya almadıklarını ve eşi tarafından komşulara gidebileceği konusunda uyarı aldığını anlattı.(Bayram Coşkun/İHA)